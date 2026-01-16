Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 21^ giornataguida tv
Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Pisa-Atalanta, Cagliari-Juventus e Torino-Roma. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio appuntamento con la ventunesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Pisa-Atalanta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Cagliari-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera pre e postpartita affidato a Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Senigallia, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato invernale insieme a Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Walter Zenga, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Riccardo Gentile, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Valentina Mariani. Lunedì sera nuovo appuntamento con Calciomercato - L’Originale, dalle 22.45. In diretta da Prato Nevoso, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Walter Zenga, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Federico Zancan.
Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.
Serie A, la programmazione su Sky e NOW
Venerdì 16 gennaio
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Walter Zenga, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani
- alle 20.45: PISA-ATALANTA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Riccardo Montolivo; Inviati Marina Presello e Massimiliano Nebuloni
Sabato 17 gennaio
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fernando Orsi, Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi
- alle 20.45: CAGLIARI-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; inviati Valentina Caruso e Giovanni Guardalà
Domenica 18 gennaio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Alessandro Biolchi
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna
- alle 18.00: TORINO-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Aghemo e Angelo Mangiante
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Valentina Mariani
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Dario Massara e Marco Nosotti
Lunedì 19 gennaio
- dalle 22.45: Calciomercato - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Walter Zenga, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Federico Zancan