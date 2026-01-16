Offerte Sky
Roma, infortunio Dovbyk: operazione per l'ucraino, stop di due mesi

roma
©IPA/Fotogramma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra subita a Lecce il 6 gennaio non sarebbe guarita con la terapia conservativa: dopo gli ultimi accertamenti diagnostici si è ritenuto opportuno procedere con un intervento chirurgico lunedì prossimo in Finlandia, a cui seguiranno almeno due mesi di stop

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 21^ GIORNATA

La Roma non potrà contare su Artem Dovbyk almeno fino ad aprile, perdendo anche la possibilità di una sua cessione nel mercato di gennaio. La lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata dopo il gol contro il Lecce dello scorso 6 gennaio non si sarebbe risolta con la terapia conservativa, anche considerando che l’attaccante ucraino era già stato fuori tra la fine di novembre e Natale per lo stesso problema. Per questo si è ritenuto opportuno procedere con un’operazione, in programma lunedì in Finlandia con lo stesso chirurgo che aveva operato Lorenzo Pellegrini lo scorso maggio. Per l’italiano era stato necessario uno stop di 2-3 mesi e con ogni probabilità sarà così anche per Dovbyk, che non dovrebbe tornare prima di aprile. I lunghi tempi di recupero si rivelano un problema anche per il ds Massara, che contava sulla cessione di uno tra Dovbyk e Ferguson per arrivare a Joshua Zirkzee. Contro il Torino, live su Sky domenica alle 18, potrebbe quindi partire titolare il nuovo acquisto Donyell Malen.

