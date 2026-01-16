Nel match del sabato alle 18, Conte pensa al possibile esordio da titolare di Vergara, che è in ballottaggio con Lang per giocare accanto a Hojlund ed Elmas. In difesa Beukema e Juan Jesus dal 1', con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Grosso in emergenza: stagione finita per Candè, con Thorstvedt e Koné out. Dubbio a centrocampo Vranckx/Iannoni. Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

SERIE A, 21^ GIORNATA: INDISPONIBILI E INFORTUNATI