Nel match del sabato alle 18, Conte pensa al possibile esordio da titolare di Vergara, che è in ballottaggio con Lang per giocare accanto a Hojlund ed Elmas. In difesa Beukema e Juan Jesus dal 1', con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Grosso in emergenza: stagione finita per Candè, con Thorstvedt e Koné out. Dubbio a centrocampo Vranckx/Iannoni. Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte
- in avanti possibile debutto dal 1' per Vergara, in ballottaggio con Lang
- in difesa rispetto al match col Parma tornano Beukema e Juan Jesus con Rrahmani
- sugli esterni Di Lorenzo e Spinazzola
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso in emergenza: stagione finita per Candé, out anche Koné e Thorstvedt
- per il ruolo di mezz'ala sinistra ballotaggio Vranckx/Iannoni
- rientra Romagna out da oltre tre mesi