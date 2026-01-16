Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato alle 18, Conte pensa al possibile esordio da titolare di Vergara, che è in ballottaggio con Lang per giocare accanto a Hojlund ed Elmas. In difesa Beukema e Juan Jesus dal 1', con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Grosso in emergenza: stagione finita per Candè, con Thorstvedt e Koné out. Dubbio a centrocampo Vranckx/Iannoni. Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

SERIE A, 21^ GIORNATA: INDISPONIBILI E INFORTUNATI 

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
Difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Ala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Ala sinistra
pubblicità
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
Esterno destro
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante
pubblicità
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Esterno sinistro

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte

  • in avanti possibile debutto dal 1' per Vergara, in ballottaggio con Lang
  • in difesa rispetto al match col Parma tornano Beukema e Juan Jesus con Rrahmani
  • sugli esterni Di Lorenzo e Spinazzola

 

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Aster Vranckx
Aster Vranckx
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Sassuolo
Alieu Fadera
Alieu Fadera
Esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso in emergenza: stagione finita per Candé, out anche Koné Thorstvedt 
  • per il ruolo di mezz'ala sinistra ballotaggio Vranckx/Iannoni
  • rientra Romagna out da oltre tre mesi

Serie A: Altre Notizie

Cambiaghi, squalifica ridotta a una sola giornata

bologna

Ridotta a una giornata soltanto la squalifica dell'attaccante del Bologna, che era stato espulso...

Dove vedere Pisa-Atalanta

guida tv

La partita Pisa-Atalanta della 21^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 16 gennaio alle ore...

Spalletti su Yildiz: "Non voglio creare pressioni"

Serie A

L'allenatore bianconero alla vigilia del Cagliari: "Yildiz sta bene, aveva un po' di mal di gola...

Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

roma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

Il calendario della 21^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE