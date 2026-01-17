2016-2026: la casa dell'Udinese compie 10 anni

Era il 17 gennaio del 2016 e per la prima volta l'Udinese giocava nella sua nuova casa. Sono trascorsi 10 anni, nel mezzo più di 200 partite e tantissimi gol, cinque match della Nazionale, gli Europei Under 21, una storica Supercoppa Europea, partite di rugby e anche concerti, ma la casa dell'Udinese, lo stadio più green d'Italia, è sempre la casa più moderna e ospitale di tutto il Friuli Venezia Giulia