Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

2016-2026: la casa dell'Udinese compie 10 anni

Francesco Cosatti
©Getty

Era il 17 gennaio del 2016 e per la prima volta l'Udinese giocava nella sua nuova casa. Sono trascorsi 10 anni, nel mezzo più di 200 partite e tantissimi gol, cinque match della Nazionale, gli Europei Under 21, una storica Supercoppa Europea, partite di rugby e anche concerti, ma la casa dell'Udinese, lo stadio più green d'Italia, è sempre la casa più moderna e ospitale di tutto il Friuli Venezia Giulia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ