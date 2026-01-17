La partita tra Napoli e Sassuolo della 21^ giornata di Serie A si gioca sabato 17 gennaio alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Napoli-Sassuolo, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 gennaio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Sassuolo

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo, con 3,7 gol di media a partita; i partenopei hanno una striscia aperta di successi più lunga solamente contro la Sampdoria (nove) - sei vittorie di fila anche contro il Crotone.

Dopo aver mantenuto la porta inviolata solamente in una delle prime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (3V, 2N), il Napoli ha collezionato quattro clean sheet nelle sei più recenti (5V, 1P). Il Napoli ha vinto le prime tre partite contro squadre neopromosse in questa Serie A, come nello scorso campionato, quando poi nel girone di ritorno ottenne solo due punti in tre incroci. In questo campionato, il Sassuolo non ha mai vinto contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, con un solo punto conquistato in cinque incontri (2-2 contro il Milan), rimanendo anche a secco di gol nei due più recenti (0-3 vs Juventus, 0-2 vs Roma); i neroverdi, infatti, non vincono contro una squadra tra le top-5 dal 4 maggio 2024 (1-0 contro l'Inter). Il Napoli ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare disputate nella competizione (17V, 4P), e non arriva ad almeno quattro pari da febbraio-marzo 2013; da inizio novembre in avanti i partenopei hanno guadagnato 19 punti (5V, 4N, 2P), ben nove in meno della capolista Inter che si trova ora a +6 sugli azzurri. Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, contro la Lazio, e da allora ha conquistato 14 vittorie e sei pareggi, inclusi i due nelle due gare interne più recenti. Il Sassuolo non vince in campionato dal 6 dicembre scorso contro la Fiorentina e da allora ha collezionato tre pareggi e subito tre sconfitte; nel periodo, dalla giornata 15 in avanti, solo la Cremonese e Pisa, oltre ai neroverdi, sono rimasti a secco di successi in Serie A. Il Sassuolo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro (1N); inoltre, i neroverdi hanno subito gol in tutte queste ultime gare esterne, mentre avevano concesso una sola rete nel periodo precedente preso a riferimento.