Molto più che ok: Rocco Commisso e la sua Fiorentina

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto all'età di 76 anni. Per i tifosi viola, a cui è sempre stato vicino, era solo Rocco, perché era uno di famiglia, uno di loro. Amato e pungolato, invocato e marginalmente contestato: i suoi sette anni alla guida della Fiorentina sono stati "molto più che ok", come avrebbe detto lui