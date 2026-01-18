La partita Bologna-Fiorentina, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Fiorentina

Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha registrato più vittorie nella sua storia in Serie A: 58 successi viola in 147 sfide nel torneo, completano 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P). Fiorentina e Bologna hanno pareggiato l'ultima sfida di campionato (2-2 lo scorso 26 ottobre), dopo che non avevano registrato alcun pareggio nelle precedenti otto gare in Serie A (quattro vittorie per parte); l'ultima volta in cui queste due squadre hanno terminato in parità entrambe le sfide stagionali nella competizione risale al 2020/21. Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A; gli emiliani potrebbero vincere quattro incontri interni consecutivi contro i viola soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo quella tra il 1963 e il 1965. Il Bologna ha vinto nell'ultimo match di campionato a Verona (recupero della sedicesima giornata), dopo una serie di sette gare di Serie A senza successi. Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N): tante sconfitte quante quelle subite dai rossoblù nelle precedenti 42 gare al Dall'Ara in Serie A (26V, 13N). La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26; l'ultima volta in cui i viola ci erano riusciti nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso). Inoltre, dopo i pareggi contro Lazio e Milan, i toscani potrebbero registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall'agosto-settembre 2024.