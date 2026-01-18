La partita Parma-Genoa, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Genoa

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Parma, tante volte quante nelle precedenti 19, e contro i gialloblù non ha mai collezionato quattro clean sheet di fila nella competizione (tre anche tra 1994 e 2007). Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Parma, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 14 (4N, 8P). Nelle ultime 11 partite di campionato il Parma (4V, 3N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli nella più recente; l'ultima volta in cui i gialloblù hanno pareggiato due gare di Serie A di fila è stata a ottobre, con due 0-0, contro il Como e proprio il Genoa avversario di giornata. Il Parma ha perso tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, riuscendo a segnare un solo gol (vittoria 1-0 contro la Fiorentina); si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 12 gare casalinghe di campionato (3V, 6N). Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita di campionato, dopo una serie di 12 gare in cui aveva subito gol; il Grifone non arriva a due clean sheet di fila dallo scorso aprile, mentre non ottiene due successi consecutivi senza subire reti da gennaio 2021. Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga nella competizione; l'ultima squadra con una serie maggiore di gare esterne con gol sia all'attivo che al passivo è stata il Sassuolo tra il 2021 e il 2022 (14).