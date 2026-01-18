Dove vedere Torino-Roma

La partita Torino-Roma, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Aghemo e Angelo Mangiante. Appuntamento con Sunday Football, dalle 17.30 fino alle 17.55 con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna. Dalle 20 e dalle 20.40 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 22.40, al Club si aggiungono anche Alessandro Costacurta, Marco Bucciantini, Valentina Mariani e Luca Marchetti. Inoltre, dalle 20.45 alle 22.30 c'è Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Dario Massara e Marco Nosotti.

I numeri di Torino e Roma

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89. La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino. Il Torino ha perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1V), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila all'Olimpico Grande Torino in Serie A dal periodo tra luglio e novembre 2020 (quattro in quel caso). Dall'ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona); nel periodo i granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun pareggio, insieme a Roma e Atalanta. La Roma (13V, 7P nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel campionato). La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha vinto tre partite consecutive (tra settembre e ottobre); i giallorossi potrebbero, invece, registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel campionato in corso.