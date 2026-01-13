Torino-Roma, il risultato in diretta LIVE
Cinque giorni dopo la sfida di Coppa Italia, Torino e Roma tornano ad affrontarsi in campionato. Baroni è senza Simeone e Zapata (nemmeno in panchina per problemi familiari): in attacco la coppia Ngonge-Adams. Gasperini lancia dal 1’ il nuovo acquisto Malen nel ruolo di prima punta; alle sue spalle torna titolare Pellegrini (Soulé non al meglio va in panchina), con Dybala. Celik out nel riscaldamento: gioca Rensch. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Problemi per Celik nel riscaldamento, gioca Rensch
Problemi per Celik, che ha fatto segno a Gasperini e al medico di essersi infortunato alla coscia durante il riscaldamento. L'allenatore ha mandato subito a scaldarsi Rensch e partirà lui dal 1'
Scontri tra ultras di Fiorentina e Roma in autostrada
Guppi di ultras della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada nei pressi di Bologna. Il contatto è avvenuto intorno all’ora di pranzo e ha coinvolto circa 200 persone, con cappucci e volti coperti: sono scesi dalle auto e si sono affrontati con caschi e spranghe, sulla corsia di emergenza. Gli ultras fiorentini erano diretti a Bologna per la gara contro i rossoblù, quelli romanisti a Torino per il match contro i granata
Le prime parole di Malen: "Gasp vuole che giochi davanti e segni"
Anche il nuovo acquisto della Roma, Malen, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match: "Il mio obiettivo è giocare e segnare. Gasperini vuole che giochi davanti, attaccare i difensori e segnare più possibile. La Roma è un'ottima squadra, tra le più importanti del campionato, dobbiamo vincere le partite e continuare"
Massara (ds Roma): "Zirkzee discorso chiuso, possibili uscite"
Il ds della Roma, Massara, ha parlato a Sky di mercato: "Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso"
Baroni a Sky: "Fiducia in Ngonge"
Prima della partita, Marco Baroni ha parlato in diretta a Sky: "Abbiamo fiducia in Ngonge, ha qualità e deve lavorare per la squadra. Simeone l'ho portato in panchina ma solo per stare con i compagni. La solidità in difesa all'interno della partita è stato un nostro problema: la cerchiamo oggi, servità una prestazione di alto livello contro questa Roma"
La situazione in classifica
La Roma può approfittare della caduta della Juventus, battuta ieri a Cagliari, per staccare i bianconeri e prendersi il quarto posto solitario. Intanto la Fiorentina ha battuto il Bologna nella partita delle 15 e risale
Torino, le scelte di Baroni
Un solo cambio rispetto alla gara di Coppa Italia di 5 giorni fa: in attacco, con Simeone out, non c’è nemmeno Zapata che ha lasciato il ritiro per problemi familiari: gioca Ngonge dal 1’ accanto a Adams (doppietta nel 3-2 di martedì scorso). Ismajli ha recuperato dalla botta presa nel corso di quella partita ed è regolarmente al centro della difesa. Lazaro e Aboukhlal sulle fasce, in mezzo il match winner di Coppa Italia, Ilkhan
Roma, le scelte di Gasperini
Il nuovo acquisto del mercato di gennaio, l’olandese Malen proveniente dall’Aston Villa, fa il suo esordio da titolare. Gasperini ha chiarito che si tratta di una prima punta ed è in quel ruolo – complici le assenze di Dovbyk e Ferguson – che lo schiera: Soulé non sta benissimo e quindi sulla trequarti gioca Pellegrini, con Dybala. In mezzo riecco Koné (assente in Coppa Italia) con Cristante. Confermato Wesley, a destra torna Celik. Terzetto di difesa “titolare” (dopo un mese) con il rientro di Ndicka assieme a Mancini ed Hermoso. Prima convocazione per Robinio Vaz.
Cinque giorni fa la sfida in Coppa Italia
Torino e Roma si ritrovano contro cinque giorni dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia che ha visto prevalere (3-2) e superare il turno la squadra di Baroni. È stata anche la serata in cui abbiamo “scoperto” il baby Arena
Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata.
Il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2 pareggi, 6 sconfitte); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89.
La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025).
Il Torino ha perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1 vittoria), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila all'Olimpico Grande Torino in Serie A dal periodo tra luglio e novembre 2020 (quattro in quel caso).
Dall'ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona) - nel periodo i granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun pareggio, insieme a Roma e Atalanta.
La Roma (13 vittorie, 7 sconfitte nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel campionato).
La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha vinto tre partite consecutive (tra settembre e ottobre); i giallorossi potrebbero, invece, registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel campionato in corso.
Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Roma in campionato, segnando in ciascuna delle sue ultime due sfide contro i giallorossi in Serie A (entrambe con i granata) - solo un calciatore del Torino ha trovato la rete in tre partite di fila contro la Roma in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Maxi López tra il 2015 e il 2017.
Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide).
Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta %realizzativa (50%).