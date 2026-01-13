Il ds della Roma, Massara, ha parlato a Sky di mercato: "Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso"