Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TOR-
ROM-
MIL-
LEC-
PAR0
GEN0
BOL1
FIO2
Serie AGiornata 21 - domenica 18 gennaio 2026Giornata 21 - dom 18 genOlimpico Grande Torino
Torino
18:00
Roma
Torino18:00 Roma
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Torino-Roma, il risultato in diretta LIVE

Cinque giorni dopo la sfida di Coppa Italia, Torino e Roma tornano ad affrontarsi in campionato. Baroni è senza Simeone e Zapata (nemmeno in panchina per problemi familiari): in attacco la coppia Ngonge-Adams. Gasperini lancia dal 1’ il nuovo acquisto Malen nel ruolo di prima punta; alle sue spalle torna titolare Pellegrini (Soulé non al meglio va in panchina), con Dybala. Celik out nel riscaldamento: gioca Rensch. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni 

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch;  Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

in evidenza

• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.

• Guarda Torino-Roma su Sky o in streaming su NOW

LIVE

Problemi per Celik nel riscaldamento, gioca Rensch

Problemi per Celik, che ha fatto segno a Gasperini e al medico di essersi infortunato alla coscia durante il riscaldamento. L'allenatore ha mandato subito a scaldarsi Rensch e partirà lui dal 1'

Scontri tra ultras di Fiorentina e Roma in autostrada

Guppi di ultras della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in  autostrada nei pressi di Bologna. Il contatto è avvenuto intorno all’ora  di pranzo e ha coinvolto circa 200 persone, con cappucci e volti coperti: sono scesi dalle auto e si sono affrontati con caschi e spranghe, sulla corsia di emergenza. Gli ultras fiorentini erano diretti  a Bologna per la gara contro i rossoblù, quelli romanisti a Torino per  il match contro i granata

Scontri sull'A1 tra ultras di Fiorentina e Roma

Scontri sull'A1 tra ultras di Fiorentina e Roma

Vai al contenuto

Le prime parole di Malen: "Gasp vuole che giochi davanti e segni"

Anche il nuovo acquisto della Roma, Malen, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match: "Il mio obiettivo è giocare e segnare. Gasperini vuole che giochi davanti, attaccare i difensori e segnare più possibile. La Roma è un'ottima squadra, tra le più importanti del campionato, dobbiamo vincere le partite e continuare"

Massara (ds Roma): "Zirkzee discorso chiuso, possibili uscite"

Il ds della Roma, Massara, ha parlato a Sky di mercato: "Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso"

Baroni a Sky: "Fiducia in Ngonge"

Prima della partita, Marco Baroni ha parlato in diretta a Sky: "Abbiamo fiducia in Ngonge, ha qualità e deve lavorare per la squadra. Simeone l'ho portato in panchina ma solo per stare con i compagni. La solidità in difesa all'interno della partita è stato un nostro problema: la cerchiamo oggi, servità una prestazione di alto livello contro questa Roma"

La prima maglia di Malen alla Roma

La situazione in classifica

La Roma può approfittare della caduta della Juventus, battuta ieri a Cagliari, per staccare i bianconeri e prendersi il quarto posto solitario. Intanto la Fiorentina ha battuto il Bologna nella partita delle 15 e risale

La classifica di Serie A aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata

Vai al contenuto

Torino, le scelte di Baroni

Un solo cambio rispetto alla gara di Coppa Italia di 5 giorni fa: in attacco, con Simeone out, non c’è nemmeno Zapata che ha lasciato il ritiro per problemi familiari: gioca Ngonge dal 1’ accanto a Adams (doppietta nel 3-2 di martedì scorso). Ismajli ha recuperato dalla botta presa nel corso di quella partita ed è regolarmente al centro della difesa. Lazaro e Aboukhlal sulle fasce, in mezzo il match winner di Coppa Italia, Ilkhan

  • TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni

Roma, le scelte di Gasperini

Il nuovo acquisto del mercato di gennaio, l’olandese Malen proveniente dall’Aston Villa, fa il suo esordio da titolare. Gasperini ha chiarito che si tratta di una prima punta ed è in quel ruolo – complici le assenze di Dovbyk e Ferguson – che lo schiera: Soulé non sta benissimo e quindi sulla trequarti gioca Pellegrini, con Dybala. In mezzo riecco Koné (assente in Coppa Italia) con Cristante. Confermato Wesley, a destra torna Celik. Terzetto di difesa “titolare” (dopo un mese) con il rientro di Ndicka assieme a Mancini ed Hermoso. Prima convocazione per Robinio Vaz.

  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Cinque giorni fa la sfida in Coppa Italia

Torino e Roma si ritrovano contro cinque giorni dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia che ha visto prevalere (3-2) e superare il turno la squadra di Baroni. È stata anche la serata in cui abbiamo “scoperto” il baby Arena

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo

Vai al contenuto
statistiche

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il  maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi  giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48  vittorie granata.

statistiche

Il Torino ha  vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto  incontri consecutivi senza vittorie (2 pareggi, 6 sconfitte); l'ultima  volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare  stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89.

statistiche

La Roma ha  trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro  il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno  segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola  avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il  Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e  l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025).

statistiche

Il Torino ha  perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1 vittoria), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese; i  granata non registrano almeno tre sconfitte di fila all'Olimpico Grande  Torino in Serie A dal periodo tra luglio e novembre 2020 (quattro in  quel caso).

statistiche

Dall'ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è  una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei  sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona) - nel periodo i  granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun  pareggio, insieme a Roma e Atalanta.

statistiche

La Roma (13  vittorie, 7 sconfitte nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite  stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò  addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel  campionato).

statistiche

La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato e in questa stagione di  Serie A solo una volta ha vinto tre partite consecutive (tra settembre e  ottobre); i giallorossi potrebbero, invece, registrare tre clean sheet  di fila per la prima volta nel campionato in corso.

statistiche

Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Roma in campionato, segnando in ciascuna delle sue ultime due sfide contro i giallorossi in Serie A (entrambe con  i granata) - solo un calciatore del Torino ha trovato la rete in tre partite di fila contro la Roma in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Maxi López tra il 2015 e il 2017.

statistiche

Paulo Dybala,  autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti  contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è  quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in  sei sfide).

statistiche

Tra i giocatori con  almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente  Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono  più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi  giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con  meno minuti giocati (373) e con la più alta %realizzativa (50%).