Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, infortuni Politano e Rrahmani: out contro la Juve. L'esito degli esami

napoli

Doppio stop in casa Napoli: Politano e Rrahmani salteranno Copenaghen e Juve. Dopo gli infortuni rimediati contro il Sassuolo, entrambi si sono sottoposti a esami strumentali. Per Rrahmani è stata riscontrata una lesione distrattiva al gluteo sinistro, mentre Politano ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Nelle prossime ore si saprà di più sui tempi di recupero 

NAPOLI, L'ANALISI SUI TANTI INFORTUNI A SKY CALCIO CLUB

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Politano e Rrahmani, c'è lesione: out con la Juve

napoli

Doppio stop in casa Napoli: Politano e Rrahmani salteranno Copenaghen e Juve. Dopo gli infortuni...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 19 gennaio, si conclude la 21^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti della...

Allegri: "Contento se mi dicono sei fortunato"

Serie A

L'allenatore del Milan commenta la vittoria sul Lecce che lascia i rossoneri in scia dell'Inter:...

Dybala: "L'Italia è unica, non so quanto rimarrò"

L'INTERVISTA

Un grande Paulo Dybala nella vittoria della Roma contro il Torino per 2-0: "Abbiamo visto una...

Gasperini: "Malen alza il livello della squadra"

roma

L’allenatore della Roma commenta l’impatto devastante di Malen, in gol all’esordio contro il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE