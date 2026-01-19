Doppio stop in casa Napoli: Politano e Rrahmani salteranno Copenaghen e Juve. Dopo gli infortuni rimediati contro il Sassuolo, entrambi si sono sottoposti a esami strumentali. Per Rrahmani è stata riscontrata una lesione distrattiva al gluteo sinistro, mentre Politano ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Nelle prossime ore si saprà di più sui tempi di recupero

NAPOLI, L'ANALISI SUI TANTI INFORTUNI A SKY CALCIO CLUB