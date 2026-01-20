Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma e Fiorentina, stop Viminale a trasferte fino a fine stagione

la decisione

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze

SCONTRI TRA ULTRAS ROMA E FIORENTINA IN AUTOSTRADA

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica, dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie. La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull'autostrada A1 si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali  sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati da tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio.  

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Viminale, stop trasferte tifosi Roma e Fiorentina

la decisione

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina...

Bremer: "Non immagino la Juve senza Champions"

JUVENTUS

In un’intervista al Corriere della Sera, il difensore bianconero ha ripercorso il lungo stop per...

Dove vedere Lazio-Como

guida tv

La partita tra Lazio e Como della 21^ giornata di Serie A si gioca lunedì 19 gennaio alle 20.45 e...

Politano out un mese, Rrahmani fuori 10-15 giorni

napoli

Doppio stop in casa Napoli: Politano e Rrahmani salteranno Copenaghen, Juve e Chelsea. Entrambi...

Dove vedere Cremonese-Hellas Verona

guida tv

La partita tra Cremonese e Hellas Verona della 21^ giornata di Serie A si gioca lunedì 19 gennaio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE