Scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma sono avvenuti quest'oggi intorno all'ora di pranzo, sull' autostrada A1 , nei pressi di Bologna . Gli scontri, avvenuti sulla corsia di emergenza, hanno coinvolto circa 200 persone , la maggior parte con cappucci in testa e volti coperti . Erano circa le 12.30 quando gli ultras sono scesi dalle loro auto e si sono affrontati con caschi e spranghe , come si vede da alcuni video pubblicati sui social da automobilisti in transito. Gli ultras della Fiorentina erano diretti a Bologna , dove la squadra nel pomeriggio ha affrontato i rossoblù, mentre gli ultras della Roma viaggiavano verso Torino , dove è in programma il match contro i granata. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili .

Scontri ultras in A1, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ultras della Fiorentina (diretti a Bologna per la partita in programma oggi alle 15 allo stadio Dall'Ara) ha incontrato un gruppo di ultras della Roma che stava andando a Torino per la partita con i granata in programma alle 18. Tutto sarebbe cominciato al vicino autogrill del Cantagallo intorno alle 12.30, in autostrada a Casalecchio di Reno (alle porte di Bologna). Gli scontri sono avvenuti qualche chilometro dopo, dove molte auto e alcuni minibus si sono fermati nella corsia d'emergenza e nelle piazzole. I tifosi sono scesi dalle automobili e si sono affrontati con mazze, martelli, spranghe e caschi. In tutto sarebbero state coinvolte circa 200 persone che hanno provocato problemi anche al traffico, visto che gli scontri sono avvenuti direttamente sulla carreggiata dell'autostrada. Alcuni veicoli hanno riportato danni. Il tutto è durato pochi minuti, poi le auto sono ripartite, prima dell'intervento delle forze di polizia, avvertite dalle auto in transito. La polizia di Bologna sta visionando le telecamere di sorveglianza delle autostrade per provare a identificare i protagonisti dello scontro.