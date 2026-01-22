Intervistato da Espn Mexico, Santiago Gimenez ha parlato dell'infortunio alla caviglia che lo sta tenendo lontano dal campo e del suo amore per il Milan, a cui esprime gratitudine per la fiducia dimostrata nonostante le difficoltà dentro e fuori dal campo CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Santiago Gimenez, intervistato da ESPN Mexico, ha riconosciuto di non aver rispettato, finora, le aspettative del club e dei tifosi, ma ha sempre percepito la fiducia della società: "Devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni sportive che avrei voluto, non ho dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando mi hanno criticato, e questo lo apprezzo molto. Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me.I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive".

Gimenez: "La caviglia è sistemata" Il numero 7 rossonero è ormai ai box da fine ottobre per un problema alla caviglia, che ha portato ad un'operazione che lo terrà fuori fino ad aprile. O almeno, così dicono i report medici, dato che il Bebote è apparso molto fiducioso sulle sue condizioni fisiche: "La mia caviglia è sistemata, preparatevi!". L'obiettivo di Gimenez, che dovrebbe tornare in campo ad aprile, rimangono i Mondiali estivi in Usa, Canada e proprio nel suo Messico, che potrebbe anche vincere la competizione secondo l'attaccante del Milan.

