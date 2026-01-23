Offerte Sky
Lecce-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato sera, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio. Di Francesco conferma Stulic davanti, in difesa torna Danilo Veiga. Tra i biancocelesti spazio dal 1' a Romagnoli nonostante sia destinato all'Al-Sadd. Un dubbio a centrocampo (Vecino in pole su Belahyane) e in avanti Ratkov è favorito su Noslin. Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

SERIE A, 22^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezz'ala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
Mezz'ala sinistra
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Esterno destro
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
Esterno sinistro

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

  • Con Camarda infortunato e Cheddira appena arrivato da Sassuolo, davanti Stulic resta favorito
  • In difesa ancora out Gaspar, torna sulla destra Danilo Veiga
  • Siebert favorito su Ndaba al fianco di Tiago Gabriel
  • Gandelman in pole per affiancare Ramadani e Coulibaly a centrocampo
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezz'ala destra
Lazio
Matías Vecino
Matías Vecino
Centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezz'ala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Esterno destro
Lazio
Petar Ratkov
Petar Ratkov
Attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Esterno sinistro

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

  • Romagnoli andrà all'Al-Sadd ma è stato convocato per Lecce e partirà dal 1'
  • Rovella, forfait per affaticamento: non è convocato
  • Dubbio a centrocampo con Vecino in pole su Belahyane e in avanti con Ratkov che è in vantaggio su Noslin

CALCIO: SCELTI PER TE