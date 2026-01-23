Nel match del sabato sera, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio. Di Francesco conferma Stulic davanti, in difesa torna Danilo Veiga. Tra i biancocelesti spazio dal 1' a Romagnoli nonostante sia destinato all'Al-Sadd. Un dubbio a centrocampo (Vecino in pole su Belahyane) e in avanti Ratkov è favorito su Noslin. Le probabili formazioni di Lecce-Lazio
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco
- Con Camarda infortunato e Cheddira appena arrivato da Sassuolo, davanti Stulic resta favorito
- In difesa ancora out Gaspar, torna sulla destra Danilo Veiga
- Siebert favorito su Ndaba al fianco di Tiago Gabriel
- Gandelman in pole per affiancare Ramadani e Coulibaly a centrocampo
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri
- Romagnoli andrà all'Al-Sadd ma è stato convocato per Lecce e partirà dal 1'
- Rovella, forfait per affaticamento: non è convocato
- Dubbio a centrocampo con Vecino in pole su Belahyane e in avanti con Ratkov che è in vantaggio su Noslin