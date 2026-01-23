SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che sarà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il brand comparirà inoltre sulla manica delle maglie gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali del Club durante gli ultimi mesi della stagione in corso. Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. Con sede in Cina, opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli commerciali e passeggeri, unendo una solida esperienza industriale a un costante investimento in soluzioni di nuova generazione. Nel corso della sua evoluzione, Dongfeng ha costruito una riconoscibilità globale fondata sulla qualità dei propri prodotti e su una rete commerciale capillare diffusa in tutto il mondo. In Europa e nel mercato italiano Dongfeng Motor Company è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah.

La partnership con Dongfeng si inserisce nel percorso di crescita internazionale di SSC Napoli, in particolare in un mercato strategico come quello orientale, nel quale il Club intende consolidare ulteriormente la propria identità globale.