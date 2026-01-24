I numeri di Lecce e Lazio

Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata lo scorso 23 novembre, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Roberto Mancini allenatore. Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Lecce e Lazio in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i biancocelesti hanno però ottenuto tre vittorie nei quattro confronti più recenti con i salentini (1P) nel massimo campionato. La Lazio è una delle due formazioni, al pari dell'Udinese, contro cui il Lecce ha vinto più partite casalinghe in Serie A (otto su 18, completano due pareggi e otto successi capitolini); in più, contro nessuna squadra i salentini hanno realizzato più gol in gare interne che contro i biancocelesti nel torneo (23, come contro il Milan). Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato (nel pareggio 1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), perdendo tutte le quattro gare più recenti. Il Lecce è reduce da tre sconfitte consecutive al Via del Mare (contro Como, Roma e Parma) e l'ultima volta che ha perso almeno quattro match casalinghi di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2011 (sempre con Di Francesco allenatore). Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Como, la Lazio potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Sassuolo e Roma - quella è stata anche l'ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di gol in due gare di fila nel torneo. Nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta della Lazio in questo campionato (sei, al pari proprio del Lecce) - i biancocelesti hanno però anche la miglior difesa fuori casa (sette reti subite, come Milan e Roma). Più nel dettaglio, nelle 10 trasferte della Lazio si sono registrati appena 13 gol complessivi (tra fatti e subiti), almeno tre in meno di qualsiasi altra formazione in match fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.