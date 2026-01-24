Offerte Sky
Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 12.30 della domenica, il Sassuolo attende la Cremonese. Grosso ritrova dopo l'infortunio Berardi: influenza per Pinamonti, non ce la facesse pronto Moro. Nicola ripropone la coppia d'attacco Vardy-Bonazzoli. Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Mezz'ala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Berardi torna titolare dopo lo stiramento
  • Pinamonti, nonostante l'influenza, dovrebbe partire dal 1': nel caso non ce la facesse, pronto Moro
  • rientro a centrocampo anche per Koné, Lipani titolare
  • Thorstvedt torna a disposizione ma non è ancora al meglio
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Mezz'ala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezz'ala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • rispetto al pari con il Verona solo due cambi per Nicola
  • il ritorno dalla squalifica di Pezzella permette di arretrare Terracciano in difesa, al posto di Ceccherini
  • a centrocampo Payero al posto di Grassi
  • coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy

