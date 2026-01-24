Nel match delle 12.30 della domenica, il Sassuolo attende la Cremonese. Grosso ritrova dopo l'infortunio Berardi: influenza per Pinamonti, non ce la facesse pronto Moro. Nicola ripropone la coppia d'attacco Vardy-Bonazzoli. Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Berardi torna titolare dopo lo stiramento
- Pinamonti, nonostante l'influenza, dovrebbe partire dal 1': nel caso non ce la facesse, pronto Moro
- rientro a centrocampo anche per Koné, Lipani titolare
- Thorstvedt torna a disposizione ma non è ancora al meglio
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- rispetto al pari con il Verona solo due cambi per Nicola
- il ritorno dalla squalifica di Pezzella permette di arretrare Terracciano in difesa, al posto di Ceccherini
- a centrocampo Payero al posto di Grassi
- coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy