I numeri di Atalanta e Parma

Dopo sette sconfitte consecutive, il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite (1V, 1N) giocate contro l'Atalanta in Serie A; gli emiliani potrebbero evitare il ko per tre match di fila contro i bergamaschi nel torneo per la prima volta da maggio 2013/febbraio 2014 (3V), quando in panchina sedeva Roberto Donadoni. Dopo quattro vittorie consecutive alla New Balance Arena, con annesso clean sheet, l'Atalanta ha perso l'ultimo match casalingo contro il Parma in Serie A (2-3 il 25 maggio 2025) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila contro gli emiliani per la prima nella sua storia nel massimo campionato. Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha raccolto 12 punti sui 15 disponibili (4V, 1P) nelle gare casalinghe: record nel periodo in Serie A (a 11 il Milan). In generale, invece, dalla prima vittoria conquistata sotto la nuova gestione tecnica (13˚ turno), i bergamaschi hanno messo assieme ben 19 punti - 6V, 1N, 2P - come la Juventus: soltanto Inter (25) e Milan (21) hanno fatto meglio nel parziale. L'Atalanta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (1-0 contro la Roma e 2-0 contro il Torino); i bergamaschi potrebbero infilare tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta dal filotto di sei tra ottobre e dicembre 2024. Il Parma ha pareggiato le ultime due sfide di campionato, entrambe per 0-0 (contro Napoli e Lecce); gli emiliani non hanno mai chiuso in parità tre match consecutivi per 0-0 nella loro storia in Serie A. Il Parma non perde da cinque trasferte di campionato (3V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per più gare esterne di fila per la prima volta in Serie A da novembre 2013-marzo 2014 (otto in quel caso).