I numeri di Genoa e Bologna

Il Bologna diventerà la nona squadra contro la quale il Genoa disputa almeno 100 partite in Serie A: 99 al momento, per un bilancio finora di 27 vittorie del Grifone, 35 pareggi e 37 sconfitte; inoltre, soltanto contro Lazio (147) e Torino (142) i liguri hanno segnato più gol che contro gli emiliani (125) nel massimo campionato. Dopo quattro risultati utili di fila (2V, 2N) contro il Bologna in Serie A, il Genoa ha perso nel match di andata dello scorso settembre per 2-1 al Dall'Ara; la squadra ligure potrebbe subire una sconfitta in entrambe le sfide stagionali di un massimo torneo contro gli emiliani per la prima volta dal 2017/18. Il Bologna ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due trasferte (1N, 1P) al Ferraris in Serie A, dopo che aveva vinto in cinque delle sei precedenti (1P) tra Genoa e Sampdoria; inoltre, dopo il pareggio (2-2) nell'ultima sfida contro il Grifone, gli emiliani potrebbero chiudere in parità due match consecutivi in questo stadio per la prima volta dal 2013/14 nel torneo (1-1 contro i blucerchiati e 0-0 contro i rossoblù). Se considerassimo la classifica dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata), il Genoa avrebbe ben sette posizioni in più nel tabellone rispetto a quella attuale (nono posto anziché 16˚), il quinto miglior attacco del campionato con 16 reti all'attivo (dietro a Inter, Milan, Como e Juventus, al pari di Fiorentina e Roma) e conterebbe ben nove marcatori differenti: meno soltanto di Roma e Juventus (10 ciascuna). Dopo una serie di nove risultati utili di fila (6V, 3N), il Bologna ha perso cinque delle nove sfide successive di Serie A (1V, 3N), compresa l'ultima in ordine di tempo contro la Fiorentina.