Audero 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo-Cremonese

la ricostruzione
©Getty

Dopo la partita di Reggio Emilia, persa 1-0 contro il Sassuolo, la Cremonese è rientrata in pullman a casa ma senza il suo portiere titolare. Emil Audero è poi tornato a Cremona con un'auto messa a disposizione dal suo club. La ricostruzione di quello che è successo

LE PAGELLE DI SASSUOLO-CREMONESE

Post partita insolito per Emil Audero... 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo-Cremonese! Infatti dopo le tradizionali interviste post gara, il portiere è passato dalla zona mista dove erano presenti due giornalisti indonesiani (Audero ha origini indonesiane, il papà è nato lì) che seguono spesso sia lui che Jay Idzes (olandese naturalizzato indonesiano che gioca nel Sassuolo). Si sono fermati a parlare un po', scambiandosi anche delle foto. Nel frattempo, il pullman della Cremonese è partito senza Audero. Ma niente paura… la stessa Cremonese aveva già messo a disposizione un mezzo per il ritorno del portiere a Cremona.

