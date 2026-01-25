La partita Sassuolo-Cremonese valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Cremonese

Perfetto equilibrio nelle tre sfide tra Sassuolo e Cremonese in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con cinque gol ciascuna. Dopo il successo per 3-2 nel match d'andata dello scorso 29 agosto, il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96. Nessun pareggio nelle sei sfide in casa dei neroverdi tra Sassuolo e Cremonese tra Serie A, Serie B, Serie C (inclusa Lega Pro 2): tre vittorie per parte; l'ultimo confrontro al MAPEI Stadium tra le due formazioni in campionato è stato vinto dai grigiorossi (4-1 il 31 agosto 2024 in Serie B). Nelle ultime 15 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, la formazione ospitante è rimasta imbattuta ben 13 volte (7V, 6N) - l'ultimo successo della squadra in trasferta in questi confronti è arrivato lo scorso 3 maggio in Parma-Como 0-1. Il Sassuolo è reduce da tre sconfitte di fila senza segnare in campionato (contro Juventus, Roma e Napoli), solo due volte i neroverdi sono rimasti a secco di gol in quattro partite di fila in Serie A: nel settembre 2014 e nel periodo tra dicembre 2013 e gennaio 2014 (quest'ultima è stata l'unica occasione in cui hanno perso quattro gare consecutive senza segnare nel massimo campionato). Nell'anno solare 2026, il Sassuolo è sia la squadra che ha segnato meno gol (una sola rete in quattro match) sia una delle due formazioni ad aver guadagnato meno punti in Serie A (un solo punto ottenuto, al pari del Lecce). La Cremonese non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 3P).