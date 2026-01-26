Rocco Commisso, messa in suffragio a Firenze per il presidente della Fiorentinafiorentina
Messa in suffragio a Firenze per il presidente viola morto il 16 gennaio a 76 anni. Oltre alla moglie e ai figli di Rocco Commisso, era presente la squadra, sia maschile che femminile, della Fiorentina. Il ricordo di Comuzzo: “Era come un secondo padre per me”
A Firenze è stato il giorno del ricordo di Rocco Commisso. Tante le personalità del mondo del calcio e non solo che hanno partecipato alla messa in suffragio presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in memoria del presidente viola scomparso il 16 gennaio a 76 anni. Oltre alla prima squadra della Fiorentina, sia maschile sia femminile, c'erano la moglie di Rocco Commisso, Catherine, il figlio Joseph e il direttore generale del club Alessandro Ferrari. Presenti poi, tra gli altri, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, quello della Lega Pro Matteo Marani, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, il presidente del Sassuolo Carlo Rossi, il responsabile del settore giovanile della Juventus Gianluca Pessotto. Tra gli ex calciatori viola, anche Sebastien Frey, Borja Valero e Manuel Pasqual.
Comuzzo: “Per me Commisso un secondo papà”
"Il presidente, da quando sono arrivato qui e da quando è arrivato lui, l'ho sempre percepito come quasi un secondo papà -le parole del difensore viola Pietro Comuzzo- Io ho subito un lutto abbastanza pesante in famiglia e il mio ricordo più speciale di lui è che pochi giorni dopo questo lutto lui è stato il primo a venirmi vicino: mi strinse la mano. Sicuramente l'ho sempre percepito come appunto un secondo papà, una persona speciale sotto ogni punto di vista. Il mio ricordo di lui è non su ciò che ha lasciato proprio a livello fisico, ma soprattutto quello che ha lasciato dentro i nostri cuori. Se il Viola Park è il suo lascito più grande? Probabilmente sì. Ci ha dato la possibilità e ci sta dando la possibilità tuttora di allenarci in uno dei centri sportivi più belli e all'avanguardia del mondo. Di questo sicuramente non possiamo che ringraziarlo e per tutto il resto cercare di onorarlo e di rispettarlo il più possibile in campo tramite le prestazioni e le partite". Sugli aneddoti, ha concluso Comuzzo, "ogni volta che era al Viola Park o dopo le partite era sempre pronto con un sorriso a starti vicino, e lo faceva con chiunque, non solo con me, ma con ogni giocatore o dirigente. Quando penso a lui io mi torna in mente questa persona, questo uomo che ti viene lì, che ti stringe la mano e che ti sorride. Ora vogliamo onorarlo al meglio in campo: è quello che faremo e questo sicuramente adesso è un motivo in più per lui, per tutta la Fiorentina, per tutta Firenze, questo è un motivo di di orgoglio e di rispetto ancora più per lui. Daremo tutto come stiamo dando, e cercheremo di dare e fare il meglio possibile".
La moglie: “Porteremo avanti ciò che Rocco ha iniziato”
"Continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore". Lo ha detto Catherine Commisso, nel corso della messa in suffragio a Firenze per ricordare il marito Rocco: "Non era soltanto una persona eccezionale, una persona molto rara, Rocco è stato un grande esempio nel volere bene agli altri, non solo alla sua famiglia ma a tante persone che ha incontrato nella sua vita. Prima di pensare a sé stesso Rocco pensava agli altri e la sua generosità la vedevano tutti quelli chi gli stavano attorno".
Figlio Commisso: “Avanti nel nome di Rocco”
Rocco Commisso "avrebbe voluto salutare Firenze, la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore" ma "questa sera lo facciamo noi e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina, con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore". Lo ha detto Giuseppe B. Commisso, nella messa in suffragio a Firenze per ricordare il padre Rocco, scomparso il 16 gennaio. "Babbo, grazie. Ti voglio bene. Per sempre. Forza Viola", ha aggiunto tra tanti applausi.