Fiorentina al Dall'Ara per onorare la memoria di Rocco Commisso. Tutta la squadra, indisponibili compresi, ha partecipato alla trasferta. Maglia speciale usata durante il riscaldamento, con la foto del presidente e un ringraziamento sul petto e la scritta "Rocco 1" alle spalle. Mandragora invece ha festeggiato il gol mostrando la maglia viola "Rocco 5", il numero usato da Commisso da calciatore negli anni universitari. E De Gea scuote il gruppo nel pre-partita

