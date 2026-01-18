Rocco Commisso, l'omaggio in Bologna-Fiorentina e sugli altri campi di Serie A. FOTO
Fiorentina al Dall'Ara per onorare la memoria di Rocco Commisso. Tutta la squadra, indisponibili compresi, ha partecipato alla trasferta. Maglia speciale usata durante il riscaldamento, con la foto del presidente e un ringraziamento sul petto e la scritta "Rocco 1" alle spalle. Mandragora invece ha festeggiato il gol mostrando la maglia viola "Rocco 5", il numero usato da Commisso da calciatore negli anni universitari. E De Gea scuote il gruppo nel pre-partita
- "Rocco 1" sul retro e una foto del presidente davanti con la scritta "Grazie Rocco". Così la Fiorentina nel pre-partita di Bologna ha omaggiato il suo numero uno, Rocco Commisso, scomparso a New York nella notte italiana tra il 16 e il 17 gennaio
- Prima del match ha parlato il capitano David De Gea a nome della squadra: "Mando un abbraccio alla famiglia Commisso da parte della società, lo ringraziamo e sappiamo che oggi lui è con noi. Mi è sempre sembrato un uomo umile nonostante abbia fatto molto per la Fiorentina. Ora c’è una responsabilità in più per fare qualcosa di grande. Sappiamo qual è l’obiettivo, dobbiamo dare continuità alle ultime partite"
- Anche Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha ricordato Commisso prima del match: "Una persona eccezionale, che ci ha dato tanto. Aveva un grande cuore e lo dimostrano tutti i messaggi arrivati finora. Era un guerriero e un combattente, avrebbe voluto vederci in campo oggi e non abbiamo mai avuto dubbi. Se chiudo gli occhi qual è la prima immagine che mi viene in mente? Lui che accarezza un bambino o una bambina delle giovanili e chiede loro come si chiamano"
- Tutta la squadra per l'occasione ha partecipato alla trasferta del Dall'Ara, compresi gli infortunati Kean, Dzeko e Lamptey
- Oltre a quella usata nel riscaldamento, i giocatori della Fiorentina hanno esibito un'altra maglia celebrativa, quella da gioco viola con la scritta Rocco e il 5. Come mai? Perchè era il numero del Commisso-giocatore, quando vestiva la maglia della squadra universitaria della Colombia University negli Stati Uniti
- Applausi dall'intero stadio durante il minuto di silenzio, osservato su tutti i campi da gioco nel weekend
- "Ciao presidente": questo lo striscione con cui la curva Fiesole in trasferta al Dall'Ara di Bologna ha salutato Rocco Commisso
- L'impatto della squadra viola nel match è stato sensazionale. Dopo la rete annullata per fuorgioco a Ndour, è stato Rolando Mandragora, uno dei veterani della Fiorentina, a segnare il gol del vantaggio. Il centrocampista ha esultato andando in panchina e mostrando di nuovo la maglia viola "Rocco 5"