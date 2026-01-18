 Commisso, l’omaggio in Bologna-Fiorentina e Serie A: le foto live | Sky Sport
Rocco Commisso, l'omaggio in Bologna-Fiorentina e sugli altri campi di Serie A. FOTO

LIVE fotogallery
10 foto

Fiorentina al Dall'Ara per onorare la memoria di Rocco Commisso. Tutta la squadra, indisponibili compresi, ha partecipato alla trasferta. Maglia speciale usata durante il riscaldamento, con la foto del presidente e un ringraziamento sul petto e la scritta "Rocco 1" alle spalle. Mandragora invece ha festeggiato il gol mostrando la maglia viola "Rocco 5", il numero usato da Commisso da calciatore negli anni universitari. E De Gea scuote il gruppo nel pre-partita

BOLOGNA-FIORENTINA LIVE

