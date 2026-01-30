Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cagliari-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Cagliari-Verona è il match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Dopo le due vittorie di fila con Juve e Fiorentina, Pisacane pensa a un attacco con Esposito-Kilicsoy. Zanetti ritrova Valentini e ha due dubbi a centrocampo. Prima convocazione per Lovric. Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

SERIE A, 23^: TUTTE LE PROBABILI

 

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
Terzino destro
pubblicità
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Ala destra
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Centrocampista centrale
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
pubblicità
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Ala sinistra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
pubblicità
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Esposito, Kiliçsoy. All. Pisacane

  • Pisacane dovrebbe partire con un 4-4-2 che potrebbe diventare 4-3-3 a seconda della posizione di Palestra
  • in difesa, Ze Pedro e Obert sulle fasce
  • davanti Esposito a far coppia con Kilicsoy
  • tra i convocati torna Deiola e c'è anche il nuovo acquisto Albarracin
Verona
Simone Perilli
Simone Perilli
Portiere
Verona
Tobias Slotsager
Tobias Slotsager
Difensore di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore di sinistra
pubblicità
Verona
Pol Lirola
Pol Lirola
Esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
Mezz'ala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante
pubblicità
Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
Attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti

  • Zanetti recupera Valentini, in ballottaggio in difesa a sinistra con Ebosse
  • Due ballottaggi anche a centrocampo: Serdar davanti a Niasse, Bradaric favorito su Frese (anche quest'ultimo recuperato, come Mosquera)
  • Prima convocazione per il nuovo acquisto Lovric. Non convocato Bowie
  • Out Suslov, Bella-Kotchap, Belghali, Akpa-Akpro e Kastanos

Serie A: Altre Notizie

RedBird completa il rifinanziamento del Milan

Serie A

RedBird ha completato con successo il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott....

Dove vedere Lazio-Genoa

guida tv

La partita tra Lazio e Genoa della 23^ giornata di Serie A si gioca venerdì 30 gennaio alle 20.45...

Dybala, nessuna lesione ma si ferma due settimane

Serie A

La Roma tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Gli esami a cui si è sottoposto, dopo il...

Il calendario della 23^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio, su Sky e NOW, la ventitreesima giornata di Serie A...

La presentazione della 23^ giornata di Serie A

guida tv

La 23^ giornata di Serie A inizia venerdì 30 gennaio e si conclude martedì 3 febbraio. Su Sky e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE