Cagliari-Verona è il match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Dopo le due vittorie di fila con Juve e Fiorentina, Pisacane pensa a un attacco con Esposito-Kilicsoy. Zanetti ritrova Valentini e ha due dubbi a centrocampo. Prima convocazione per Lovric. Le probabili formazioni di Cagliari-Verona
SERIE A, 23^: TUTTE LE PROBABILI
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Esposito, Kiliçsoy. All. Pisacane
- Pisacane dovrebbe partire con un 4-4-2 che potrebbe diventare 4-3-3 a seconda della posizione di Palestra
- in difesa, Ze Pedro e Obert sulle fasce
- davanti Esposito a far coppia con Kilicsoy
- tra i convocati torna Deiola e c'è anche il nuovo acquisto Albarracin
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti
- Zanetti recupera Valentini, in ballottaggio in difesa a sinistra con Ebosse
- Due ballottaggi anche a centrocampo: Serdar davanti a Niasse, Bradaric favorito su Frese (anche quest'ultimo recuperato, come Mosquera)
- Prima convocazione per il nuovo acquisto Lovric. Non convocato Bowie
- Out Suslov, Bella-Kotchap, Belghali, Akpa-Akpro e Kastanos