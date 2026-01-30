Cagliari-Verona è il match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Dopo le due vittorie di fila con Juve e Fiorentina, Pisacane pensa a un attacco con Esposito-Kilicsoy. Zanetti ritrova Valentini e ha due dubbi a centrocampo. Prima convocazione per Lovric. Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

SERIE A, 23^: TUTTE LE PROBABILI