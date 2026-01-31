Giornata di vigilia in casa Juventus in vista della sfida col Parma. Un match che Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa a partire dalle 12. Segui in questo liveblog le sue parole in diretta
Un commento sul sorteggio di Champions contro il Galatasaray?
“Un luogo bello, laggiù sono innamorati del calcio. Si entra in un vortice e dovremo attraversarlo. L'ambiente amplifica tutto e il pallone rischia di passare in secondo piano rispetto alla partita e ai duelli. Siamo convinti di avere le potenzialità per affrontare un avversario forte con qualità individuali sparse ovunque, con calciatori che conosco bene. Non dobbiamo però fare confusione, pensiamo prima alla partita di domani per non farla diventare ancora più difficile"
David sta mettendo quella "faccetta" che lei chiedeva in passato? Per il Parma ci saranno tanti cambi rispetto alla Champions?
"Ogni situazione è una tappa intermedia per andare meglio in quella successiva, io mi aspetto risposte anche da chi gioca meno perché loro fanno crescere la squadra grazie al confronto continuo negli allenamenti con i titolari. Ci sarà spazio per tutti e avremo delle novità positive per come ho avuto modo di vedere. Abbiamo altre cose da dire, finora non le abbiamo viste a causa delle mie scelte. Ci sono qualità anche in chi ha giocato meno e che sono convinto verranno fuori velocemente"
Lei riposa come dovrebbe fare la squadra? Sembra tornato già lo Spalletti ossessionato...
"L'importante è che non mi vedete stanco. Con tutte queste partite ravvicinate io sono felice, entro nel mio mondo. Ossessionato un pochino lo sono, ma io non mi stanco mai del calcio. Mi stanco solo se la mia squadra non va avanti, non migliora e non vuole scoprire cose nuove, se si adagia"
Yildiz sta lavorando sulle punizioni? Si tratta di un aspetto che può migliorare?
"Sì, ha il piede importante e può raggiungere il top. Deve avere la consapevolezza di essere tale, altrimenti non sarebbe l'alieno che è. Non abbiamo solo lui come battitore, dobbiamo ricavare di più da queste situazioni"
Quali certezze le ha lasciato il cammino europeo?
"Si fanno esperienze e conoscenze nuove che ci possono servire in futuro. L'ultima partita non è stata granché ma può capitare, ora mi aspetto una reazione. Ormai le fasi di possesso e non possesso andrebbero rinominate, ci sono continue riaggressioni, turbolenze e fasi di caos nelle partite. Mi aspetto di rivedere una squadra così, non calma come lo è stata contro il Monaco. Siccome io mi rispecchio nel modo in cui giocano le mie squadre, vorrei vederla meno quieta e più propensa ad andare sul muso degli avversari"
Sono settimane intense per i tanti impegni. Come sta il gruppo e cosa teme di più della trasferta di Parma?
"Bisogna trovare soluzioni. La scelta di non andare in ritiro è per avere più spazi e libertà. Con così tante partite bisogna aumentare anche il riposo. Ormai la routine è: partita, riposo attivo o simulazione gara per chi non ha giocato, allenamento invisibile per non staccare del tutto, preparazione alla prossima partita e gara. Tutti stanno rispondendo bene"
