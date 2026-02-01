La partita Como-Atalanta valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 febbraio alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Atalanta

Dopo l'1-1 del match d'andata dello scorso 4 ottobre, Como e Atalanta potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta; in generale solo una volta hanno registrato due pareggi consecutivi nel massimo campionato: tra marzo e novembre 1986. Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (6V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente al Sinigaglia (1-2 in rimonta il 25 gennaio 2025 con doppietta di Mateo Retegui, dopo la rete iniziale di Nico Paz). Il Como è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa stagione di Serie A: sei. Nelle sfide tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie A, solo la Roma (0.6 - quattro in sette match) ha guadagnato meno punti di Como (0.8 - cinque in sei gare) e Atalanta (1.0 - sei in sei partite); in più, solo sempre i giallorossi (tre) hanno segnato meno gol dei lariani (quattro) e della Dea (cinque) in questi confronti. Dall'arrivo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), soltanto Inter (28), Milan (25) e Juventus (23) hanno guadagnato più punti dell'Atalanta in Serie A (22 in 11 partite, esattamente gli stessi del Como - 7V, 1N, 3P entrambe); nel periodo nessuna squadra ha registrato più clean sheet di Atalanta e Como nel torneo (sei, al pari dell'Inter). Il Como non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale per 22 volte su 22 in questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria solamente l'Udinese 2016/17 non ha schierato italiani dal primo minuto in più occasioni (23, ma in tutto il campionato).