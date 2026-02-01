Pisa, le news sul nuovo allenatore dopo l'esonero di Gilardino

Alberto Gilardino è stato esonerato dopo il ko casalingo del Pisa contro il Sassuolo. Dopo ua notte di contatti, Marco Giampaolo è il favorito. "Nelle prossime ore il nome del nuovo responsabile della prima squadra", si legge nella nota del club

Il Pisa in queste ore ha avviato diversi colloqui per stabilire chi sarà il sostituto di Alberto Gilardino, esonerato nella serata di sabato dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. I toscani dopo 23 giornate di campionato sono ultimi in classifica a parimerito col Verona con 14 punti (1 sola vittoria, 11 pareggi e altrettante sconfitte) e attualmente sono a -4 punti dalla zona salvezza.

Giampaolo il pole per sostituire Gilardino Gli allenatori sondati in queste ore dal Pisa sono stati Marco Giampaolo, che l'anno scorso si è salvato col Lecce in Serie A ma poi non è stato confermato, e Roberto D’Aversa, che ha risolto consensualmente il suo contratto con l'Empoli il 15 ottobre 2025, dopo la retrocessione in Serie B. Dopo una notte di contatti, al momento il nome in pole è quello di Giampaolo. In giornata è atteso l'annunio del club 2025/26 Tutti i cambi in panchina in questa Serie A