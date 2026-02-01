La partita tra Torino e Lecce della 23^ giornata di Serie A si gioca domenica 1 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Torino-Lecce valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Lecce

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Torino, dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti gare contro questa avversaria (quattro sconfitte seguite da un pareggio) - i giallorossi possono battere i granata in tre incontri di fila per la prima volta in assoluto in Serie A. Il Torino ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (due successi e un pareggio nel parziale). Il Torino ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A, subendo una media di tre gol a partita. Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P) e nelle tre più recenti non ha trovato la via del gol; l'ultima volta che ha giocato più incontri consecutivi in Serie A senza segnare risale a febbraio 2025 (quattro in quel caso). Il Torino ha raccolto solo 23 punti finora in 22 partite di questo campionato, una media di 1.05 a partita; dal loro ritorno in Serie A nel 2012/13, solo in un'occasione i granata ne hanno ottenuti di meno dopo lo stesso numero di gare giocate: nel 2020/21 - 17, in un torneo chiuso in 17ª posizione. Il Lecce è la squadra che ha ottenuto la percentuale più alta dei propri punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica: l'83%, 15 su 18.