Milan, infortunio Bartesaghi: problema al flessore della coscia sinistra. Le news

milan

Una sola nota negativa nella serata del Milan che ha battuto 3-0 il Bologna al Dall'Ara: nel finale Bartesaghi ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore della coscia sinistra, infortunio che verrà valutato nelle prossime ore

BOLOGNA-MILAN 0-3: HIGHLIGHTSPAGELLE

La serata perfetta del Milan al Dall'Ara è stata leggermente guastata nel finale. Al minuto 83, sul 3-0 per i rossoneri, Davide Bartesaghi si ferma. Zoppica, chiede il cambio ed esce toccandosi ripetutamente la coscia sinistra in un "dialogo" a distanza con lo staff medico. Al suo posto entra Estupinan. Le prime sensazioni sono quelle di un infortunio muscolare al flessore della coscia, che verrà valutato meglio nelle prossime ore. La speranza di Allegri è naturalmente quella che non si tratti di nulla di grave, dato che il terzino classe 2005 è diventato ormai un titolare fisso nel 3-5-2 rossonero dopo aver scalato le gerarchie (scavalcando proprio Estupinan). Il Milan tornerà in campo venerdì 13 febbraio, contro il Pisa.

