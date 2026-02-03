Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

E' morto Nicolas Giani: l'ex capitano della Spal aveva 39 anni

lutto

L'ex difensore tra le altre di Vicenza, Spal (capitano e protagonista del doppio salto dalla C alla A) e Spezia è morto a 39 anni a Desenzano (dove aveva terminato la carriera nel 2022), stroncato da un male incurabile. Lascia la moglie e una figlia

E' morto a 39 anni l'ex difensore (terzino, che nel corso della carriera si è adattato a tutti i ruoli nel reparto arretrato) Nicolas Giani. E' stato stroncato da una malattia incurabile. Nato a Como il 13 marzo 1986, lascia la moglie Raluca e la figlia Bianca. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima dei quattro anni nel Vicenza (intervallati dal prestito al Perugia) ha fatto esperienza con le maglie di Cremonese e Pro Patria. Poi tre anni con la maglia della Spal: ha contribuito da capitano al doppio salto dalla Serie C alla A. Poi due tornei con lo Spezia in Serie B, tre con la FeralpiSalò in C e la chiusura della carriera in D col Desenzano. Proprio nella cittadina sul Lago di Garda aveva continuato a vivere con la famiglia, dopo il ritiro nel 2022. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo

Serie A

In seguito al lancio del petardo che ha stordito Audero, portiere della Cremonese, il...

Lutto nel calcio, è morto Nicolas Giani

lutto

L'ex difensore tra le altre di Vicenza, Spal (capitano e protagonista del doppio salto dalla C...

Audero: "Petardo tifoso Inter mi ha ferito dentro"

cremonese

Il portiere della Cremonese intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', dopo essere stato...

Gasp: "Serata sfortunata, Zaragoza ci aiuterà"

Serie A

L'allenatore della Roma vede comunque il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta di Udine:...

Dove vedere Udinese-Roma

GUIDA TV

La partita Udinese-Roma della 23^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 febbraio alle ore 20.45...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE