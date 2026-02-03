Lutto nel calcio, è morto Nicolas Giani

L'ex difensore tra le altre di Vicenza, Spal (capitano e protagonista del doppio salto dalla C alla A) e Spezia è morto a 39 anni a Desenzano (dove aveva terminato la carriera nel 2022), stroncato da un male incurabile. Lascia la moglie e una figlia

E' morto a 39 anni l'ex difensore (terzino, che nel corso della carriera si è adattato a tutti i ruoli nel reparto arretrato) Nicolas Giani. E' stato stroncato da una malattia incurabile. Nato a Como il 13 marzo 1986, lascia la moglie Raluca e la figlia Bianca. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima dei quattro anni nel Vicenza (intervallati dal prestito al Perugia) ha fatto esperienza con le maglie di Cremonese e Pro Patria. Poi tre anni con la maglia della Spal: ha contribuito da capitano al doppio salto dalla Serie C alla A. Poi due tornei con lo Spezia in Serie B, tre con la FeralpiSalò in C e la chiusura della carriera in D col Desenzano. Proprio nella cittadina sul Lago di Garda aveva continuato a vivere con la famiglia, dopo il ritiro nel 2022.