Roma, Zaragoza si presenta: "Sono qui per andare in Champions"

14 gol subiti in 23 partite: nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio della Roma . In attacco , però, la storia è ben diversa: 27 reti segnate , le stesse di Sassuolo e Genoa, meno di Cagliari e Bologna. Il mercato invernale della Roma aveva un compito preciso: potenziare il reparto offensivo. Arrivati Robinio Vaz , Malen , Venturino e nell'ultimo giorno disponibile anche Bryan Zaragoza dal Celta Vigo. Spagnolo, 24 anni, di proprietà del Bayern Monaco , è un' ala sinistra di piede destro con grande qualità e tecnica. Ama l'uno contro uno , puntare l'uomo, dribblare e creare assist. Gioca come se fosse in strada, con istinto e passione. E, quasi all'improvviso, si è unito alla rosa di Gasperini.

"Roma in Champions e io al Mondiale"

"È successo tutto da un giorno all'altro", spiega Zaragoza nella sua prima intervista ai canali della Roma. "Mi è stato detto che il trasferimento alla Roma era un'opzione e non ho esitato affatto. Vorrei esprimere la mia gratitudine verso il club, i proprietari, Ricky, Gasperini e tutti gli altri per avermi dato questa opportunità. Voglio essere importante per questo club. Ho voglia di vincere trofei e spero che potremo qualificarci per la Champions League nella prossima stagione. La Serie A è un campionato difficile, ma daremo il massimo. In Nazionale non sono ancora stato convocato in questa stagione, ma penso che arriverà presto. Uno dei miei obiettivi è andare al Mondiale". Zaragoza ha scoperto la capitale da pochissimo ("Non ero mai stato a Roma. Ho voglia di restare qui a lungo") ma ha le idee chiare. E non vede l'ora di lavorare con il suo nuovo allenatore. "So com'è Gasperini perché sono rimasto affascinato dal modo in cui giocava la sua squadra la scorsa stagione. Pensavo fossero fantastici da vedere e facevano girare la palla molto bene. Voglio vedere cosa posso imparare da lui".