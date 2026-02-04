1^ puntata
Sky Sport Doctor: il legamento crociato anteriore
Su Sky Sport Insider debutta una rubrica settimanale dedicata all'analisi dei più importanti infortuni sportivi e i percorsi preventivi e riabilitativi che offre la medicina sportiva. Sky Sport Doctor è realizzato con la consulenza scientifica di Isokinetic Medical Group
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi