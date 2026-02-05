Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pisa, Hiljemark: "Voglio percorrere strada insieme, ma ora unico obiettivo è salvezza"

PISA

Presentazione del nuovo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark: "Il mio unico obiettivo è quello di salvarsi. Voglio percorrere una strada insieme, anche per tanti anni, ma ora bisogna solo guardare a questo campionato e alla permanenza in Serie A. Non cambierà lo schema tattico, con Gilardino ancora non ho parlato". Il presidente Corrado: "Lo conosciamo da tempo, la scorsa estate non si sono create le condizioni giuste"

COSA PUO' DARE AL PISA

"Il mio unico obiettivo è quello di salvarsi. Voglio percorrere una strada insieme, anche per tanti anni, ma ora bisogna solo guardare a questo campionato e alla salvezza". Lo ha detto Oscar Hiljemark, nuovo allenatore del Pisa dopo l'esonero di Alberto Gilardino, in occasione della sua presentazione ufficiale ai media insieme al direttore sportivo Davide Vaira e al direttore generale del club, Giovanni Corrado. "Ho provato - ha aggiunto - a mandare subito un messaggio alla squadra: non cambierà lo schema tattico, ripartiamo dalla difesa a tre. In questo momento non cambierò questa concezione. Non ho ancora parlato con Gilardino. Lo conosco bene, ma lo chiamerò la prossima settimana. Pisa è una città che mi piace e già conoscevo bene questa zona. Servirà grinta per centrare la salvezza, I nuovi acquisti sono pronti. Cuadrado sarà convocato, Iling-Junior anche, è arrivato il transfer". Corrado ha poi ringraziato Gilardino e il suo staff "perché hanno fatto un grande lavoro: la scelta di esonerarli è stata una decisione per noi molto sofferta dal punto di vista umano e professionale, non volevamo puntare il dito contro nessuno, ma il secondo tempo di Milano e quello contro il Sassuolo hanno fotografato una squadra che sembrava potesse subire la classifica". Hiljemark, ha sottolineato il dirigente "lo conosciamo da tempo, lo abbiamo escluso questa estate solo perché non si sono create le condizioni giuste ma il suo entusiasmo ci ha convinto immediatamente: tra i tecnici contattati è quello che vedeva la luce dove tutti oggi vedono il buio". Infine, Corrado ha ribadito che il club "ha sempre saputo che non ci saremmo salvati a febbraio, ma solo alla fine, forse all'ultimo momento, anche con qualche risultato a favore e il traguardo, per quanto complesso, può essere ancora raggiunto". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Ranieri apre al ritorno di Totti alla Roma

live roma

La proprietà della Roma sta seriamente pensando a un ritorno di Francesco Totti in società. E'...

Serie A in campo per campagna UNHCR Ferma il gelo

24^ giornata

In occasione della 24^ giornata di Serie A la Lega Calcio Serie A scende in campo per sostenere...

Napoli, Di Lorenzo operato al piede sinistro

infortunato

Di Lorenzo è stato operato al piede sinistro, approfittando dello stop forzato per la distorsione...

Gli arbitri della 24^: Juventus-Lazio a Guida

Serie A

Ufficiali gli arbitri della 24^ giornata di Serie A. L'Inter sarà diretta da Chiffi contro il...

Petardo contro Audero: per l'Inter multa e diffida

Serie A

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE