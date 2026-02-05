"Il mio unico obiettivo è quello di salvarsi. Voglio percorrere una strada insieme, anche per tanti anni, ma ora bisogna solo guardare a questo campionato e alla salvezza". Lo ha detto Oscar Hiljemark, nuovo allenatore del Pisa dopo l'esonero di Alberto Gilardino, in occasione della sua presentazione ufficiale ai media insieme al direttore sportivo Davide Vaira e al direttore generale del club, Giovanni Corrado. "Ho provato - ha aggiunto - a mandare subito un messaggio alla squadra: non cambierà lo schema tattico, ripartiamo dalla difesa a tre. In questo momento non cambierò questa concezione. Non ho ancora parlato con Gilardino. Lo conosco bene, ma lo chiamerò la prossima settimana. Pisa è una città che mi piace e già conoscevo bene questa zona. Servirà grinta per centrare la salvezza, I nuovi acquisti sono pronti. Cuadrado sarà convocato, Iling-Junior anche, è arrivato il transfer". Corrado ha poi ringraziato Gilardino e il suo staff "perché hanno fatto un grande lavoro: la scelta di esonerarli è stata una decisione per noi molto sofferta dal punto di vista umano e professionale, non volevamo puntare il dito contro nessuno, ma il secondo tempo di Milano e quello contro il Sassuolo hanno fotografato una squadra che sembrava potesse subire la classifica". Hiljemark, ha sottolineato il dirigente "lo conosciamo da tempo, lo abbiamo escluso questa estate solo perché non si sono create le condizioni giuste ma il suo entusiasmo ci ha convinto immediatamente: tra i tecnici contattati è quello che vedeva la luce dove tutti oggi vedono il buio". Infine, Corrado ha ribadito che il club "ha sempre saputo che non ci saremmo salvati a febbraio, ma solo alla fine, forse all'ultimo momento, anche con qualche risultato a favore e il traguardo, per quanto complesso, può essere ancora raggiunto".