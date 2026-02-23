Il Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato i conti del primo semestre del bilancio 2025-2026 che chiude con una perdita consolidata di 2,5 milioni rispetto all’utile netto di 16,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, e quindi una variazione negativa di 19,4 milioni. Nonostante la riduzione degli stipendi (da 110 a 99 milioni di euro), a fare la differenza sono stati i minori proventi giunti dal calciomercato (circa 15 milioni in meno rispetto alla sessione di calciomercato dell’estate 2024) e il calo dei ricavi derivanti da diritti tv e gare. I ricavi calano infatti a 260,6 milioni (-31 milioni e -11% rispetto a un anno fa) e risentono -come si legge nel comunicato diffuso dal club bianconero- «della riduzione dei proventi da gestione diritti calciatori nonché, in misura minore, dei ricavi da diritti audiovisivi e da gare, parzialmente compensate da incrementi dei ricavi da sponsorizzazioni». In aggiunta, da non sottovalutare "componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025". L'esonero di Igor Tudor e poi la risoluzione del contratto dell'allenatore croato ha impattato con un aumento di 7,6 milioni. I costi operativi sono invece diminuiti di 18 milioni rispetto a un anno fa portando i costi totali a 248.8 milioni. In particolare sono scesi di 10,7 milioni i costi per il personale tesserato dopo le Campagne Trasferimenti e "i minori compensi e premi variabili erogati" oltre a un risparmio di 7 milioni relativi a oneri da gestione diritti calciatori, principalmente correlati alle minori plusvalenze realizzate su cessioni a titolo definitivo