Juve, CdA approva relazione finanziaria semestrale: perdite per 2,5 mln

i conti

Il CdA del club bianconero ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025, chiusa con una perdita di 2,5 milioni di euro. La variazione negativa, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, è di 19,4 milioni. A incidere, nonostante la riduzione degli stipendi, i minori ricavi da calciomercato, gare e diritti tv, oltre all'esonero di Tudor

Il Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato i conti del primo semestre del bilancio 2025-2026 che chiude con una perdita consolidata di 2,5 milioni rispetto all’utile netto di 16,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, e quindi una variazione negativa di 19,4 milioni. Nonostante la riduzione degli stipendi (da 110 a 99 milioni di euro), a fare la differenza sono stati i minori proventi giunti dal calciomercato (circa 15 milioni in meno rispetto alla sessione di calciomercato dell’estate 2024) e il calo dei ricavi derivanti da diritti tv e gare. I ricavi calano infatti a 260,6 milioni (-31 milioni e -11% rispetto a un anno fa) e risentono -come si legge nel comunicato diffuso dal club bianconero- «della riduzione dei proventi da gestione diritti calciatori nonché, in misura minore, dei ricavi da diritti audiovisivi e da gare, parzialmente compensate da incrementi dei ricavi da sponsorizzazioni». In aggiunta, da non sottovalutare "componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025". L'esonero di Igor Tudor e poi la risoluzione del contratto dell'allenatore croato ha impattato con un aumento di 7,6 milioni. I costi operativi sono invece diminuiti di 18 milioni rispetto a un anno fa portando i costi totali a 248.8 milioni. In particolare sono scesi di 10,7 milioni i costi per il personale tesserato dopo le Campagne Trasferimenti e "i minori compensi e premi variabili erogati" oltre a un risparmio di 7 milioni relativi a oneri da gestione diritti calciatori, principalmente correlati alle minori plusvalenze realizzate su cessioni a titolo definitivo

Juve, Cda prevede 2025/2026 ancora in perdita

Sul fronte patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto a fine 2025 si attesta a 299 milioni, in aumento di circa 18 milioni rispetto a giugno 2025 (quando era 280 milioni). Quanto al futuro, «nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste nel Piano strategico e in assenza di eventi non ricorrenti, il risultato operativo e il cash-flow operativo dell’esercizio 2025/2026 sono previsti ancora in perdita». In sostanza, si prevede, da parte degli amministratori del club, un bilancio dell’esercizio 2025/2026 ancora in perdita.

