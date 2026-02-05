Il ventiquattresimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 6 a lunedì 9 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Fiorentina-Torino, Sassuolo-Inter e Roma-Cagliari. Il fine settimana di Serie A che si apre venerdì 6 febbraio alle 20.45 con Verona-Pisa. Due gli appuntamenti del sabato: alle 18.00 con Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Parma e prosegue alle 15.00 con Lecce-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Lazio. La giornata si conclude lunedì 9 febbraio. Alle 18.00 Atalanta-Cremonese e alle 20.45, con Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

