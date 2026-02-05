Serie A, la presentazione della 24^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 24^ giornata di campionato si apre venerdì 6 febbraio con Verona-Pisa e si conclude lunedì 9 febbraio, alle 20.45, con Roma-Cagliari in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - TOTTI-ROMA, RANIERI APRE AL RITORNO
Il ventiquattresimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 6 a lunedì 9 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Fiorentina-Torino, Sassuolo-Inter e Roma-Cagliari. Il fine settimana di Serie A che si apre venerdì 6 febbraio alle 20.45 con Verona-Pisa. Due gli appuntamenti del sabato: alle 18.00 con Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Parma e prosegue alle 15.00 con Lecce-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Lazio. La giornata si conclude lunedì 9 febbraio. Alle 18.00 Atalanta-Cremonese e alle 20.45, con Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 24^ giornata
Venerdì 6 febbraio
- ore 20.45: Verona-Pisa su DAZN 1 – [Doveri]
Sabato 7 febbraio
- ore 18.00: Genoa-Napoli su DAZN 1 – [Massa]
- ore 20.45: Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
Domenica 8 febbraio
- ore 12.30: Bologna-Parma su DAZN 1 - [Collu]
- ore 15.00: Lecce-Udinese su DAZN 1 – [Rapuano]
- ore 18.00: Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
- ore 20.45: Juventus-Lazio su DAZN 1 – [Guida]
Lunedì 9 febbraio
- ore 18.00: Atalanta-Cremonese su DAZN 1 – [Piccinini]
- ore 20.45: Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marcenaro]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 24^ giornata
Sono sei i giocatori squalificati per la 24^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Ahanor (Atalanta)
- De Roon (Atalanta)
- Pellegrini (Lazio)
- Prati (Torino)
- Vlasic (Torino)
- Sarr (Verona)