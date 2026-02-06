Sky Calcio Unplugged: il nuovo videopodcast con Lisa Offside, Di Marzio e Borghi

Al via oggi il nuovo videopodcast Sky Original condotto da Lisa Offside con Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi. Il calcio, senza filtri: notizie, analisi e fantacalcio alla vigilia del weekend, quando il campo torna a parlare. Da venerdì 6 febbraio in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming

C’è un momento preciso, nel calcio, in cui il rumore si abbassa e il gioco torna a parlare: è la vigilia del weekend. È da qui che nasce SKY CALCIO UNPLUGGED, il nuovo videopodcast Sky Original che ogni venerdì riunisce Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per raccontare campionato e coppe europee con uno sguardo libero, competente e lontano dalle polemiche urlate. Il videopodcast sarà disponibile da venerdì 6 febbraio in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Notizie, analisi e fantacalcio Più che un talk, Sky Calcio Unplugged è una conversazione informale tra tre voci complementari, pensata per accompagnare gli appassionati dentro ciò che sta per accadere: notizie fresche dai campi più importanti, incroci europei, chiavi di lettura tecniche e narrative per arrivare preparati al fine settimana calcistico. A rendere il format ancora più riconoscibile sono i cookie di Lisa Offside, brevi finestre dedicate al fantacalcio che si inseriscono nella discussione come spunti mirati e concreti: consigli, intuizioni e suggerimenti di formazione pensati per orientarsi tra ballottaggi e scelte decisive.

La 'discussione dal basso' di Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi Il cuore del progetto è la discussione dal basso, un momento di confronto che prende ironicamente spunto dalla 'costruzione dal basso' per affrontare, ogni settimana, il tema più caldo del dibattito calcistico. Uno spazio di analisi e dialogo acceso dalle riflessioni di Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio, arricchito da brevi interventi vocali di allenatori e addetti ai lavori – i cosiddetti vocal coach – che offrono punti di vista tecnici e tattici direttamente dal campo. Un dialogo che scende sotto la superficie dell’evento per restituire profondità, contesto e senso al racconto del calcio.