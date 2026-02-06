Sky Calcio Unplugged: il nuovo videopodcast con Lisa Offside, Di Marzio e Borghi

Sky Calcio Unplugged: il nuovo videopodcast con Lisa Offside, Di Marzio e Borghiogni venerdì
Al via oggi il nuovo videopodcast Sky Original condotto da Lisa Offside con Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi. Il calcio, senza filtri: notizie, analisi e fantacalcio alla vigilia del weekend, quando il campo torna a parlare. Da venerdì 6 febbraio in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming
C’è un momento preciso, nel calcio, in cui il rumore si abbassa e il gioco torna a parlare: è la vigilia del weekend. È da qui che nasce SKY CALCIO UNPLUGGED, il nuovo videopodcast Sky Original che ogni venerdì riunisce Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per raccontare campionato e coppe europee con uno sguardo libero, competente e lontano dalle polemiche urlate. Il videopodcast sarà disponibile da venerdì 6 febbraio in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming.
Notizie, analisi e fantacalcio
Più che un talk, Sky Calcio Unplugged è una conversazione informale tra tre voci complementari, pensata per accompagnare gli appassionati dentro ciò che sta per accadere: notizie fresche dai campi più importanti, incroci europei, chiavi di lettura tecniche e narrative per arrivare preparati al fine settimana calcistico. A rendere il format ancora più riconoscibile sono i cookie di Lisa Offside, brevi finestre dedicate al fantacalcio che si inseriscono nella discussione come spunti mirati e concreti: consigli, intuizioni e suggerimenti di formazione pensati per orientarsi tra ballottaggi e scelte decisive.
La 'discussione dal basso' di Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi
Il cuore del progetto è la discussione dal basso, un momento di confronto che prende ironicamente spunto dalla 'costruzione dal basso' per affrontare, ogni settimana, il tema più caldo del dibattito calcistico. Uno spazio di analisi e dialogo acceso dalle riflessioni di Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio, arricchito da brevi interventi vocali di allenatori e addetti ai lavori – i cosiddetti vocal coach – che offrono punti di vista tecnici e tattici direttamente dal campo. Un dialogo che scende sotto la superficie dell’evento per restituire profondità, contesto e senso al racconto del calcio.
Un videopodcast Sky Original della Content Factory di Sky
Sky Calcio Unplugged sceglie di scollegarsi dal chiasso, di disconnettersi dal rumore che spesso accompagna il dibattito calcistico, per ritrovare un suono più autentico: quello del pallone, delle idee, del gioco letto e raccontato con competenza e passione. Il videopodcast nasce all’interno della Content Factory di Sky, il laboratorio creativo dedicato allo sviluppo di format digital-first capaci di sperimentare nuovi linguaggi e modalità di racconto. Con Sky Calcio Unplugged, la Content Factory porta l’autorevolezza di Sky Sport in un progetto pensato nativamente per le piattaforme digitali, ampliando l’offerta editoriale con un prodotto che unisce informazione, analisi e intrattenimento in una forma nuova e riconoscibile.