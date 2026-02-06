La partita Hellas Verona-Pisa valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 6 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Pisa

L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in 12 delle 13 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 4N), registrando ben nove clean sheet; l'unico successo dei toscani contro gli scaligeri nel massimo campionato risale al 18 dicembre 1988 (1-0 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con gol di Incocciati). Dopo lo 0-0 del match d'andata dello scorso 18 ottobre, Hellas Verona e Pisa potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1987/88 (due 0-0 in quel caso).

L'Hellas Verona è imbattuto nelle sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (5V, 1N) e tra le squadre attualmente nel torneo solo contro il Lecce (10) gli scaligeri hanno disputato più match interni senza mai perdere nel massimo campionato. L'Hellas Verona arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Udinese e Cagliari e in questo campionato non ha mai perso tre partite consecutive. Sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe (Hellas Verona 6 in 11 match interni) e quella che ha ottenuto meno punti in trasferta (Pisa 7 in 11 gare fuori casa) in questa stagione di Serie A. L'Hellas Verona ha perso sei delle ultime sette partite al Bentegodi in campionato (1V), tra cui tutte le quattro più recenti. Il Pisa, oltre ad essere l'unica formazione a non aver ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A (7N, 4P), è una delle due squadre con più pareggi fuori casa nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (sette, al pari del Real Betis). Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più gol in questo campionato: Hellas Verona (41) e Pisa (40, al pari del Torino).