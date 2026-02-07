Nella giornata di venerdì 6 febbraio, Adriano ha fatto visita al centro d'allenamento dell'Inter e ha riservato un saluto speciale a Marcus Thuram, che non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti del brasiliano. Tra i due ci sono stati abbracci e l'Imperatore ha firmato una sua maglia per il francese

Marcus Thuram ha vissuto una giornata speciale venerdì 6 febbraio. Ad Appiano Gentile, nel centro d'allenamento dell'Inter, è passato Adriano, uno degli idoli di infanzia di Thuram, come rivelato dal francese al suo arrivo in nerazzurro nel 2023. L'Imperatore, che in nerazzurro ha segnato 74 gol in 177 presenze e ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe, ha abbracciato il francese e gli ha autografato una sua maglia vintage dell'Inter (la terza maglia della stagione 2003-04). I due si sono concessi, poi, alcune foto e video, postate dall'Inter sui propri canali social, per immortalare un incontro che sicuramente Thuram farà fatica a dimenticare. L'Imperatore nerazzurro ha salutato anche l'allenatore dell'Inter, Christian Chivu (suo compagno di squadra dal 2007 al 2009), e Luis Henrique, suo connazionale.