L'Atalanta insegue un'altra vittoria per avvicinare la zona Europa. La Cremonese vuole mettere fine alla striscia di risultati negativi che l'hanno riportata vicino alla zona a rischio della classifica. Palladino conferma Raspadori con Scamacca e De Ketelaere e sposta Zalewski in fascia. Nella Cremonese subito titolari Luperto e Thorsby, "regali" di mercato per Nicola