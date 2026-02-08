L'Atalanta insegue un'altra vittoria per avvicinare la zona Europa. La Cremonese vuole mettere fine alla striscia di risultati negativi che l'hanno riportata vicino alla zona a rischio della classifica. Palladino conferma Raspadori con Scamacca e De Ketelaere e sposta Zalewski in fascia. Nella Cremonese subito titolari Luperto e Thorsby, "regali" di mercato per Nicola
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca All. Palladino
- Palladino non avrà a disposizione gli squalificati De Roon e Ahanor. Possibile rientro di Kolasinac.
- Dopo l’impegno in Coppa Italia non sono escluse rotazioni: a destra dovrebbe toccare a Bellanova
- Raspadori è partito dall’inizio contro la Juventus. L’ex Atletico Madrid punta alla conferma con Zalewski dirottato in fascia sinistra
Le scelte di Nicola
CREMONESE (3-5-2) le probabili formazioni: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Luperto ritrova Nicola per la terza volta ed è subito titolare
- Parte dall'inizio anche Thorsby. Payero e Vandeputte non sono al meglio. Bondo è ai box
- Davanti per ora non si cambia: Sanabria e Moumbagna non sono ancora tornati al 100%. Djuric al momento è più arma da usare a gara in corso. Restano Vardy e Bonazzoli