Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni

Serie A

L'Atalanta insegue un'altra vittoria per avvicinare la zona Europa. La Cremonese vuole mettere fine alla striscia di risultati negativi che l'hanno riportata vicino alla zona a rischio della classifica. Palladino conferma Raspadori con Scamacca e De Ketelaere e sposta Zalewski in fascia. Nella Cremonese subito titolari Luperto e Thorsby, "regali" di mercato per Nicola

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Difensore di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Difensore di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Esterno di sinistra
Atalanta
Charles De Ketelaere
Trequartista di destra
Atalanta
Giacomo Raspadori
Trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca All. Palladino

  • Palladino non avrà a disposizione gli squalificati De Roon e Ahanor. Possibile rientro di Kolasinac.
  • Dopo l’impegno in Coppa Italia non sono escluse rotazioni: a destra dovrebbe toccare a Bellanova
  • Raspadori è partito dall’inizio contro la Juventus. L’ex Atletico Madrid punta alla conferma con Zalewski dirottato in fascia sinistra
Cremonese
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Difensore di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Difensore di sinistra
Cremonese
Tommaso Barbieri
Esterno di destra
Cremonese
Alessio Zerbin
Centrocampista di destra
Cremonese
Alberto Grassi
Centrocampista centrale
Cremonese
Morten Thorsby
Centrocampista di sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Jamie Vardy
Attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Attaccante

Le scelte di Nicola

CREMONESE (3-5-2) le probabili formazioni: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Luperto ritrova Nicola per la terza volta ed è subito titolare
  • Parte dall'inizio anche ThorsbyPayero e Vandeputte non sono al meglio. Bondo è ai box 
  • Davanti per ora non si cambia: Sanabria e Moumbagna non sono ancora tornati al 100%. Djuric al momento è più arma da usare a gara in corso. Restano Vardy e Bonazzoli

