I fantasmi che la Fiorentina non riesce mai a scacciare

Anche contro il Torino la vittoria è sfumata nei minuti di recupero: sono già 10 i punti persi in situazione di vantaggio in stagione. Vanoli non ha dato la scossa sperata alla squadra, che in 14 partite ha raccolto solo 14 punti e continua a incassare troppe reti: ora, come detto anche da Kean e Fagioli, la classifica comincia a fare paura