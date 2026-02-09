Offerte Sky
E' Chivu il vero uomo in più dell'Inter: perché ora è tutto nelle sue mani

Riccardo Montolivo

La capacità di rinnovarsi con quasi tutti gli stessi uomini è una dote rara: Chivu è riuscito a farlo e ora la sua Inter può togliersi delle belle soddisfazioni. Cosa è cambiato e cosa si è ereditato dalla gestione precedente

