Introduzione

Come di consueto la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 24^ giornata di Serie A. Nell'ultimo turno, tra indisponibilità last minute e uscite premature dal campo, un bel po' di protagonisti sono sotto la lente d'ingrandimento. Atalanta e Lazio, che si sfideranno in questo weekend, monitorano attacco e difesa. De Ketelaere e Scamacca sono in forse, per Gila invece non dovrebbe trattarsi di qualcosa di serio ma servono approfondimenti. In mezzo però Sarri perde Basic, gli esami ci diranno per quanto



Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: nessuna lesione per Gudmundsson che resta in dubbio per Como ma che proverà a stringere i denti.. In Coppa Italia Conte ha recuperato un paio di elementi ma anche in casa Roma Gasperini spera nei rientri di Dybala, Hermoso, Ferguson ed El Shaarawy. Per l'altro big match in programma, Inter-Juventus, in casa nerazzurra si guarda alle uscite dall'infermeria. Chivu dovrebbe recuperare sia Calhanoglu che Barella



Infine saranno 7 gli squalificati di giornata: cartellini rossi nell'ultimo turno per Juan Jesus, Troilo, Pobega e Matic. A questo quartetto si aggiungono Romagnoli, Banda e Marin