Introduzione
Come di consueto la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 24^ giornata di Serie A. Nell'ultimo turno, tra indisponibilità last minute e uscite premature dal campo, un bel po' di protagonisti sono sotto la lente d'ingrandimento. Atalanta e Lazio, che si sfideranno in questo weekend, monitorano attacco e difesa. De Ketelaere e Scamacca sono in forse, per Gila invece non dovrebbe trattarsi di qualcosa di serio ma servono approfondimenti. In mezzo però Sarri perde Basic, gli esami ci diranno per quanto
Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: nessuna lesione per Gudmundsson che resta in dubbio per Como ma che proverà a stringere i denti.. In Coppa Italia Conte ha recuperato un paio di elementi ma anche in casa Roma Gasperini spera nei rientri di Dybala, Hermoso, Ferguson ed El Shaarawy. Per l'altro big match in programma, Inter-Juventus, in casa nerazzurra si guarda alle uscite dall'infermeria. Chivu dovrebbe recuperare sia Calhanoglu che Barella
Infine saranno 7 gli squalificati di giornata: cartellini rossi nell'ultimo turno per Juan Jesus, Troilo, Pobega e Matic. A questo quartetto si aggiungono Romagnoli, Banda e Marin
Quello che devi sapere
Gli squalificati per la 25^ giornata
- Matic (Sassuolo) - Due giornate
- Pobega (Bologna)
- Troilo (Parma)
- Juan Jesus (Napoli)
- Banda (Lecce)
- Romagnoli (Lazio)
- Marin (Pisa)
Di seguito la situazione squadra per squadra
ATALANTA
25^ giornata: Lazio-Atalanta
- SCAMACCA - Contusione all'anca. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- DE KETELAERE - Risentimento articolare al ginocchio. In dubbio per la 25^ giornata
BOLOGNA
25^ giornata: Torino-Bologna
- POBEGA - Squalificato un turno. Salta il Torino
- LYKOGIANNIS - Tendinopatia acuta dei flessori. Rientro a marzo
- DE SILVESTRI - Colica addominale. In dubbio per la 25^ giornata
CAGLIARI
25^ giornata: Cagliari-Lecce su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore è vicino al rientro ma dovrebbe saltare anche il Lecce
- MINA - Sovraccarico al ginocchio. In dubbio per la 25^ giornata
- BORRELLI - Sospetto stiramento. In attesa di accertamenti. Salta il Lecce
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
25^ giornata: Como-Fiorentina
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto entro metà marzo
- GOLDANIGA - Problema al piede. Resta in dubbio per la 25^ giornata
CREMONESE
25^ giornata: Cremonese-Genoa
- BIANCHETTI - Epistassi. Recuperabile per la 25^ giornata
- COLLOCOLO - Problema muscolare. Rientro previsto per fine febbraio
- BONDO - Distrazione ai flessori della coscia. Rientro nella seconda metà di febbraio
- FAYE - Trauma maxillo-facciale. Salta il Genoa
- VANDEPUTTE - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 25^ giornata
- CECCHERINI - Problema fisico. In forte dubbio per la 25^ giornata
FIORENTINA
25^ giornata: Como-Fiorentina
- GUDMUNDSSON - Problema alla caviglia. Gli esami hanno escluso lesioni. In dubbio per la 25^ giornata
- RUGANI - Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto a metà febbraio
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda parte di febbraio
GENOA
25^ giornata: Cremonese-Genoa
- BALDANZI - Problema al retto femorale. In dubbio per la 25^ giornata
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a fine febbraio
INTER
25^ giornata: Inter-Juventus su Sky Sport
- BARELLA - Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Recuperabile per la sfida contro la Juventus
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Recuperabile per la sfida contro la Juventus
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di febbraio
JUVENTUS
25^ giornata: Inter-Juventus su Sky Sport
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto a marzo
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
25^ giornata: Lazio-Atalanta
- ROMAGNOLI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- ZACCAGNI - Lesione allo stomaco. Rientro previsto a inizio marzo
- BASIC - Problema muscolare. In attesa di controlli. Rischia un mese di stop
- GILA - Problema alla coscia. In attesa di controlli. Se come ha detto Sarri, dovesse trattarsi solo di crampi, sarà recuperabile per l'Atalanta
- LAZZARI - Lesione al polpaccio. Rientro previsto per fine febbraio
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
25^ giornata: Cagliari-Lecce su Sky Sport
- BANDA - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di febbraio
MILAN
25^ giornata: Pisa-Milan
- PULISIC - Borsite all'altezza dell'ileopsoas. Recuperabile per la 25^ giornata
- SAELEMAEKERS - Risentimento all'aduttore. In forte dubbio per Pisa. Si punta al recupero per la sfida del 18 febbraio contro il Como
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella prima metà di marzo
NAPOLI
25^ giornata: Napoli-Roma
- JUAN JESUS - Squalificato un turno.
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- ANGUISSA - Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di febbraio
- GILMOUR - Pubalgia, operato. In dubbio per la 25^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo
PARMA
25^ giornata: Parma-Verona
- TROILO - Squalificato un turno. Salta
- VALENTI - Lesione muscolare di primo grado ai flessori. Rientro non prima di fine febbraio
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- ESTEVEZ - Problema muscolare. Recuperabile per la 25^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo
PISA
25^ giornata: Pisa-Milan
- MARIN - Squalificato un turno. Salta il Milan
- SEMPER - Infiammazione al ginocchio. In forte dubbio per la 25^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 25^ giornata
- ALBIOL - Problema muscolare. Rientro previsto a fine febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà febbario
ROMA
25^ giornata: Napoli-Roma
- ROBINIO VAZ - Lesione muscolare al soleo. Rientro verso fine febbraio
- DYBALA - Lieve infiammazione della capsula laterale. Recuperabile per il Napoli
- HERMOSO - Trauma contusivo a un piede. Recuperabile per il Napoli
- KONE' - Lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto verso fine febbraio
- FERGUSON - Problema alla caviglia. Recuperabile per il Napoli
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. Recuperabile per il Napoli
- FERGUSON - riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra. In dubbio per Roma-Cagliari
SASSUOLO
25^ giornata: Udinese-Sassuolo
- MATIC - Squalificato per due turni. Salta Udinese e Verona
- BOLOCA - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà febbraio
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
25^ giornata: Torino-Bologna
- ISMAJLI - Problema ai flessori. Rientro fine febbraio
- ILIC - Lombosciatalgia. Tempi di recupero indefiniti
UDINESE
25^ giornata: Udinese-Sassuolo
- PIOTROWSKI - Trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Dovrebbe tornare a disposizione a fine febbraio
- DAVIS - Lesione muscolare. Rientro previsto a marzo
- KAMARA - Problema muscolare. In dubbio per la 25^ giornata
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Stagione finita
VERONA
25^ giornata: Parma-Verona
- GAGLIARDINI - Frattura costale. Rientro nella seconda parte di febbraio
- VALENTINI - Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Parma
- BELLA-KOTCHAP - Problema fisico. Recuperabile per la 25^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo
- BELGHALI - Problema alla caviglia. Recuperabile per la 25^ giornata