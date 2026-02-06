9' - Dal suo esordio con la Roma in Serie A (21^ giornata), Donyell Malen è uno dei due giocatori che hanno segnato più gol nella massima serie: quattro, al pari di Lautaro Martinez
Napoli-Roma, il risultato LIVE
Pronti-via e i giallorossi passano al 7' con lo scatenato Malen, che sfrutta l'assist di Zaragoza e batte Milinkovic-Savic. L'olandese sfiora la doppietta. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
24' - Murato da Ndicka il tentativo di Hojlund, destro rimpallato e chance che sfuma per il Napoli
23' - Provvidenziale Elmas a chiudere su Malen, che si era liberato ancora in area
19' - Ancora Malen! Stavolta è Rrahmani a trovarsi in difficoltà: l'olandese lo evita due volte in velocità e poi incrocia col destro. Pallone fuori di poco!
15' - Lobotka! Ci prova dagli sviluppi di corner dopo l'uscita di Svilar, ma il suo destro termina tra le braccia del portiere giallorosso
8' - Donyell Malen è diventato solo il terzo giocatore a segnare almeno quattro reti nelle sue prime cinque partite con la maglia della Roma in Serie A tra quelli che hanno esordito con i giallorossi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Gabriel Omar Batistuta (sei) e Stephan El Shaarawy (quattro)
Ha segnato Malen! Napoli-Roma 0-1
7' - Ripartenza giallorossa e pallone affidata a Pellegrini, che apre in profondità per la corsa di Zaragoza scattato in posizione regolare. Sguardo in mezzo e assist per il puntualissimo Malen, che batte Milinkovic-Savic e segna il suo quarto gol in 6 partite con la Roma!
6' - Anche Vergara scivola in area prima di trovare il tempo per la conclusione
3' - Qualche apprensione in area piccola per Milinkovic-Savic, che scivola dopo il calcio piazzato di Pellegrini. Il tocco con la mano di Ghilardi interrompe il gioco
Cenno d'intesa tra i capitani Politano e Cristante: tutto è pronto al 'Maradona'!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Andrea Colombo
Conte: "Non faremo una partita d'attesa"
Prima del fischio d'inizio, invece, l'allenatore del Napoli ha detto: "Le sensazioni sono buone, avevamo giocato bene anche contro il Como. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. E c'è poco da imputare ai ragazzi che stanno dando il massimo con soluzioni diverse. Non faremo una partita d'attesa, aggrediremo la Roma e col pallone cercheremo soluzioni per riuscire a fare male. Penso possa uscire una buona partita"
Massara: "Ho un ottimo rapporto con Gasperini. E Dybala... "
Il direttore sportivo della Roma ha parlato nel pre-partita: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma non le prestazioni. E stasera è una gara importante. Dybala e il rinnovo? Mancherebbe a qualsiasi squadra, ha una qualità assoluta e fa la differenza. Peccato per questo nuovo piccolo problema, ma i suoi infortuni non incideranno quando parleremo col suo agente. Io e Gasperini abbiamo un ottimo rapporto, ci confrontiamo continuamente. Dopo le ultime due sessioni di mercato abbiamo preso 10 giocatori nuovi e l'allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Pisilli? Crediamo moltissimo in lui, è forte e sta acquisendo una dimensione superiore. E sarà importante non solo per la Roma"
Formazioni ufficiali
- NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Le scelte di Conte
Resta tra gli indisponibili McTominay, ennesima assenza che rilancia Politano sulla trequarti con Vergara alle spalle di Hojlund. Confermato Elmas accanto a Lobotka, si rivedono sulle fasce Gutierrez e Spinazzola. Non c'è nemmeno lo squalificato Juan Jesus: riecco Buongiorno insieme a Beukema e Rrahmani. E in panchina si rivede Gilmour
Le scelte di Gasperini
Dybala non convocato a causa dei fastidi al ginocchio, c'è invece Soulé (frenato tuttavia dalla pubalgia) ma parte dalla panchina. Ecco perché gioca Zaragoza sulla trequarti con Pellegrini a sostegno dello scatenato Malen. Conferme dalla difesa (presente ancora Ghilardi) al centrocampo, dove Pisilli è nuovamente preferito a El Aynaoui accanto a Cristante
Al 'Maradona' è scontro diretto per la prossima Champions League, big match tra avversarie separate da tre punti in classifica. A +3 c'è il Napoli, reduce da due successi in campionato ma anche dall'eliminazione in Coppa Italia. Chi insegue è la Roma, che arriva da una vittoria nell'ultimo turno e che vuole l'aggancio in classifica
Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7 vittorie, 4 pareggi): l'unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023 (2-0 all'Olimpico con gol di Lorenzo Pellegrini e dell'ex Romelu Lukaku)
Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4 vittorie, 3 pareggi), l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro gli azzurri in campionato risale al 3 marzo 2018 con Eusebio Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso)
Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5 vittorie, 4 pareggi), l'ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Francesco Totti)
Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall'altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite - al pari della Juventus, con cinque sfide)
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16 vittorie, 6 pareggi), l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore)
La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25^ partita salendo a quota 50 punti)
La Roma (7 vittorie, 5 sconfitte) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).
Da una parte nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore del Napoli (cinque, al pari di Genoa e Udinese), dall'altra la Roma è l'unica formazione a non aver ancora ricevuto un rigore a sfavore in questa stagione di Serie A
Rasmus Hojlund, autore di otto gol in 20 presenze in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare le marcature della sua unica precedente stagione di Serie A (nove nel 2022/23 con l'Atalanta ma in 32 gare). La Roma è, inoltre, l'unica avversaria contro cui il danese ha vinto il 100% delle sfide in Serie A (3/3), tra le formazioni affrontate almeno tre volte. GUARDA LE STATISTICHE DI HOJLUND
Con la doppietta di Donyell Malen nell'ultima giornata sono diventate 103 le marcature multiple in Serie A di calciatori allenati da Gian Piero Gasperini; dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2007/08) è l'allenatore a contarne di più, secondo Massimiliano Allegri con 93. GUARDA LE STATISTICHE DI MALEN