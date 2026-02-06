Il direttore sportivo della Roma ha parlato nel pre-partita: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma non le prestazioni. E stasera è una gara importante. Dybala e il rinnovo? Mancherebbe a qualsiasi squadra, ha una qualità assoluta e fa la differenza. Peccato per questo nuovo piccolo problema, ma i suoi infortuni non incideranno quando parleremo col suo agente. Io e Gasperini abbiamo un ottimo rapporto, ci confrontiamo continuamente. Dopo le ultime due sessioni di mercato abbiamo preso 10 giocatori nuovi e l'allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Pisilli? Crediamo moltissimo in lui, è forte e sta acquisendo una dimensione superiore. E sarà importante non solo per la Roma"