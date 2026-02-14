La partita Como-Fiorentina valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 febbraio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Fiorentina

Il Como ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina, entrambe nel 2025: l'unica volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i viola nella competizione risale al 1950. Como e Fiorentina non hanno pareggiato nessuno degli ultimi sei confronti in Serie A (quattro successi lombardi e due toscani), dopo che sei delle precedenti 10 sfide tra le due squadre erano terminate in equilibrio (completano il parziale una vittoria per i lariani, tre per i viola). La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro il Como (2-0 il 24 novembre 2024), dopo una serie di sette gare esterne senza successi contro questa avversaria nel massimo campionato (4N, 3P). Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N) e nelle tre più recenti non ha subito gol. La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in solo una delle ultime 19 gare di Serie A, subendo 32 reti nel periodo, una media di 1,7 a incontro. Il Como ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, può rimanere a secco di gol in due incontri domestici consecutivi in una stagione di Serie A per la prima volta da febbraio 1989.