Parma-Verona, le probabili formazioni

Serie A

Cuesta affronta l'importante gara casalinga di oggi alle 15 con il Verona con Strefezza nel 4-4-1-1. A centrocampo confermato Nicolussi Caviglia con Keita mentre il ballottaggio è tra Bernabé e Oristanio alle spalle di Pellegrino. Sammarco con Slotsager nei tre centrali di difesa. A centrocampo preferito Lovric nel ruolo di mezzala sinistra. Le probabili di Parma-Verona

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
PORTIERE
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
TERZINO DESTRO
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
DIFENSORE CENTRALE
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
DIFENSORE CENTRALE
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
TERZINO SINISTRO
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
ESTERNO DESTRO
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
ESTERNO SINISTRO
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
TREQUARTISTA
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (4-4-1-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Strefezza, Nicolussi Caviglia, Keita, Sørensen; Bernabé; Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta con il modulo 4-4-1-1 con Strefezza che gioca da esterno destro con compiti offensivi. In mezzo confermato Nicolussi Caviglia con Keita;
  • In difesa gioca Britschgi insieme a Delprato, Circati e valeri;
  • Pellegrino certo di una maglia, il ballottaggio riguarda il ruolo alle spalle della punta: Bernabé favorito su Oristanio.
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
PORTIERE
Verona
Tobias Slotsager
Tobias Slotsager
Difensore DESTRO
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
DIFENSORE CENTRALE
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
Difensore SINISTRO
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
ESTERNO DESTRO
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
MEZZALA DESTRA
Verona
Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
centrocampista centrale
Verona
Sandi Lovric
Sandi Lovric
mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
ESTERNO SINISTRO
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al Musrati, Lovric, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco

  • Sammarco sceglie Slotsager e non Bella Kotchap per la difesa insieme a Nelsson e Edmundsson;
  • A centrocampo gioca Lovric nel ruolo di mezzala sinistra con Al Musrati play;
  • In attacco confermata la coppia Bowie-Orban

