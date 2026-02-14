Cuesta affronta l'importante gara casalinga di oggi alle 15 con il Verona con Strefezza nel 4-4-1-1. A centrocampo confermato Nicolussi Caviglia con Keita mentre il ballottaggio è tra Bernabé e Oristanio alle spalle di Pellegrino. Sammarco con Slotsager nei tre centrali di difesa. A centrocampo preferito Lovric nel ruolo di mezzala sinistra. Le probabili di Parma-Verona
Probabili Formazioni
La probabile formazione
PARMA (4-4-1-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Strefezza, Nicolussi Caviglia, Keita, Sørensen; Bernabé; Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta con il modulo 4-4-1-1 con Strefezza che gioca da esterno destro con compiti offensivi. In mezzo confermato Nicolussi Caviglia con Keita;
- In difesa gioca Britschgi insieme a Delprato, Circati e valeri;
- Pellegrino certo di una maglia, il ballottaggio riguarda il ruolo alle spalle della punta: Bernabé favorito su Oristanio.
La probabile formazione
VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al Musrati, Lovric, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco
- Sammarco sceglie Slotsager e non Bella Kotchap per la difesa insieme a Nelsson e Edmundsson;
- A centrocampo gioca Lovric nel ruolo di mezzala sinistra con Al Musrati play;
- In attacco confermata la coppia Bowie-Orban