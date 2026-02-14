Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta, infortunio muscolare per Raspadori: martedì c'è il Borussia Dortmund

Serie A
©Ansa

Dopo De Ketelaere, l'Atalanta rischia di perdere, per infortunio, anche Giacomo Raspadori, uscito a pochi minuti dal fischio finale della partita di campionato con la Lazio. Per l'italiano si tratterebbe di un risentimento al flessore sinistro: le sue condizioni sono da valutare anche in vista della gara di Champions contro il Borussia Dortmund di martedì 17 febbraio, che sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW

LAZIO-ATALANTA 0-2, GLI HIGHLIGHTS

All'88' minuto di Lazio-Atalanta, Giacomo Raspadori è uscito dal campo per problemi muscolari, lasciando la sua squadra in dieci uomini (Palladino aveva finito i cambi). L'attaccante italiano ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro, come confermato dall'allenatore dell'Atalanta nel post partita e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: "Ha sentito un risentimento dietro la coscia e sperando che non sia nulla di grave, valuteremo". Martedì 17 febbraio dovrà affrontare il Borussia Dortmund nell'andata dei play-off della Champions League.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Juventus

guida tv

La partita Inter-Juve della 25^ giornata di Serie A, si gioca sabato 14 febbraio alle ore 20.45 e...

Dove vedere Lazio-Atalanta

guida tv

La partita tra Lazio e Atalanta della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle 18...

Gasperini: "Dobbiamo valutare Dybala e Soulé"

Serie A

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Napoli e Roma...

Dove vedere Como-Fiorentina

guida tv

La partita tra Como e Fiorentina della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE