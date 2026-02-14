Dopo De Ketelaere, l'Atalanta rischia di perdere, per infortunio, anche Giacomo Raspadori, uscito a pochi minuti dal fischio finale della partita di campionato con la Lazio. Per l'italiano si tratterebbe di un risentimento al flessore sinistro: le sue condizioni sono da valutare anche in vista della gara di Champions contro il Borussia Dortmund di martedì 17 febbraio, che sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW

All'88' minuto di Lazio-Atalanta, Giacomo Raspadori è uscito dal campo per problemi muscolari, lasciando la sua squadra in dieci uomini (Palladino aveva finito i cambi). L'attaccante italiano ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro, come confermato dall'allenatore dell'Atalanta nel post partita e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: "Ha sentito un risentimento dietro la coscia e sperando che non sia nulla di grave, valuteremo". Martedì 17 febbraio dovrà affrontare il Borussia Dortmund nell'andata dei play-off della Champions League.