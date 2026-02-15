La partita Parma-Hellas Verona valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 febbraio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Hellas Verona

Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1996/97 con Ancelotti allenatore. L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta contro il Parma in Serie A (3-2 il 15 dicembre 2024) e non ha mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro il Parma nel massimo campionato. Dopo il successo per 1-0 nel match più recente contro il Bologna, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020. Il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare al Tardini in campionato (3N, 6P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 27 dicembre con gol di Sørensen - restando a secco di gol in sei di questi match. Soltanto il Pisa (12) ha pareggiato più partite dell'Hellas Verona (nove, al pari di Atalanta, Lazio e Fiorentina) in questo campionato. In più, dopo lo 0-0 contro il Pisa nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Pisa e Cagliari in quel caso). Parma ed Hellas Verona non hanno segnato in ben 12 partite in questo campionato (al pari del Pisa), solamente il Lecce (13) è rimasta a secco di gol in più gare differenti nella Serie A 2025/26. Considerando le sfide tra le ultime sette squadre attualmente in classifica in Serie A (Parma, Genoa, Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa ed Hellas Verona), il Parma è la formazione che ha guadagnato più punti (15 in otto sfide - 4V, 3N, 1P); l'Hellas Verona invece è quella una di quelle che ha pareggiato più gare in questi confronti (cinque, come il Genoa), ottenendo otto punti in 8 gare, solo Pisa (sette) e Fiorentina (cinque) hanno guadagnato meno punti.