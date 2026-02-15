Offerte Sky
Udinese-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Udinese e Sassuolo della 25^ giornata di Serie A si gioca domenica 15 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv

La partita Udinese-Sassuolo valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Udinese e Sassuolo

Il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l'Udinese in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso cinque delle sette precedenti (2N); dopo il 3-1 nella gara d'andata, i neroverdi possono trovare due successi consecutivi contro i bianconeri nella competizione per la prima volta dal 2016/17. L'Udinese è imbattuta da sei sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), segnando complessivamente 13 gol in questo parziale, una media di 2,2 reti a incontro; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato le due più recenti gare interne contro i neroverdi nel torneo, tante volte quante nelle prime nove (4V, 3P). Sia Udinese che Sassuolo hanno trovato la rete nei precedenti sette confronti tra le due squadre in Serie A, realizzando 25 gol nel parziale, una media di 3,6 a incontro, dopo che in cinque delle precedenti sei sfide almeno una delle due formazioni era rimasta a secco di reti. L'Udinese ha vinto solo tre delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata, perdendo in ben cinque occasioni nel parziale (1N), tra cui una nella gara d'andata contro il Sassuolo. Nonostante la sconfitta contro l'Inter nell'ultima giornata, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite di Serie A (4N, 6P). L'Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale (4N, 5P); dall'altra parte, il Sassuolo ha vinto tre delle quattro partite disputate domenica alle 12.30 in questo campionato (tra cui il confronto d'andata con i friulani). Il Sassuolo non ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (1N); dall'altra parte, l'Udinese ha ottenuto i tre punti in appena due degli ultimi sette incontri casalinghi in campionato, a fronte di due pareggi e tre ko nel periodo.

