Chiellini e Comolli a Sky dopo Inter-Juventus: "Inaccettabile rovinare una partita così"

a sky

La dirigenza della Juventus usa parole durissime commentando a Sky l'episodio dell'espulsione di Kalulu: "Oggi si fa fatica a parlare di calcio: è inaccettabile", le parole di Chiellini. "Non si può decidere in questo modo una partita come Inter-Juventus". Sulla classe arbitrale: "Palese che non ci sia un livello adeguato". L'ad Comolli: "Difficile accettare ingiustizie come questa"

INTER-JUVE 3-2: HIGHLIGHTSPAGELLE

Inaccettabile e imbarazzante. La Juventus commenta così, attraverso i suoi dirigenti, il caso del rosso a Kalulu, espulsione decisa dall’arbitro La Penna (per doppia ammonizione, si trattava del secondo giallo al giocatore della Juventus) che ha condizionato la partita con l’Inter. Parole dure, fortissime, quelle pronunciate da Giorgio Chiellini e dall’ad Damien Comolli che si sono presentati ai microfoni di Sky nel post gara (mentre Luciano Spalletti non ha parlato). “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, qualcosa di inaccettabile”, il commento di Chiellini. “È l’ennesimo episodio da inizio stagione: poi probabilmente da domani cambierà il Var perché non si può andare avanti così, ma non si può rovinare una partita del genere. Come abbiamo provato a dire in modo propositivo da inizio stagione, è inaccettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita del genere, che è uno spettacolo che offriamo al mondo. Il derby d’Italia, la partita che tutti aspettano, non si può decidere in questo modo, con questa leggerezza”. 

Approfondimento

Espulsione Kalulu: video e ricostruzione

Chiellini: "Struttura non adeguata alla Serie A"

Poi, senza mai parlare direttamente della classe arbitrale ma facendone chiaramente riferimento, Chiellini continua: “Da inizio anno abbiamo evidenziato tutti che non c’è una struttura adeguata al campionato di Serie A, e ogni settimana c’è una squadra diversa che si lamenta di un episodio. È palese che il livello non sia adeguato, così non si può andare avanti. C’è un gruppo che non funziona. C’è qualcuno che continua a dire a tutti che andrà via, oggi non era neanche presente a Inter-Juve... Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova; ma ci sono tanti modi di evitare errori del genere, decisioni così affrettate. Prima di noi si sono lamentati De Rossi, Gasperini, Conte… non siamo i primi e non saremo gli ultimi: c’è qualcosa che non funziona e il protocollo è parte di quello. Se penso che sarebbe stato meglio designare un arbitro più ‘rodato’? Parlare ora è facile e sbagliato, è una scelta che non compete a me. Spiace perché anche loro sono ragazzi come noi ma è palese che non ci fosse il livello per arbitrare una partita del genere”.

Vedi anche

Le pagelle di Inter-Juventus 3-2

Comolli: "Ingiustizia difficile da accettare"

Anche l’ad Comolli ha commentato l’episodio a Sky, confermando quanto detto da Chiellini. “Oggi siamo in imbarazzo, quello che è successo è stato visto in tutto il mondo, si tratta una somma di errori che continuano a ripetersi. Difficile accettare ingiustizie come queste. Cosa abbiamo detto ai giocatori? Che hanno fatto bene. Da parte dell’allenatore invece c’è grande frustrazione, credo sia così anche fra i tifosi. Ecco perché parlare di calcio, in questo momento, non ha senso".

